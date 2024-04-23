"Ви там подуріли чи що?": в Мережі "рознесли" звістку про припинення консульських послуг чоловікам

Зокрема, чимало критики лунає через начебто негативний вплив на українців, "які виїхали легально", і які донатять з-за кордону на ЗСУ.

Українці в Мережі просто "палають" після появи інформації про тимчасове припинення надання консульських послуг за кордоном чоловікам призовного віку. Частина заявляє про несправедливість і негативний ефект від такого рішення, інші – виступають за і дякують МЗС за такий крок.

ТСН.ua зібрав реакції українців у соцмережах на припинення консульських послуг чоловікам.

Негативна реакція українців на припинення консульських послуг чоловікам

Юристка Оксана Соколовська так прокоментувала цю звістку: "Я все ж таки вважала, що бачила все... Аж ні. Вміють здивувати".

"Якщо цей документ таки впровадять в життя, то, мабуть, Конституція – лише книжка з казками... сумно якось...";

"Покарати всіх без розбору, навіть які живуть за кордоном багато років? Давайте вистрелимо собі в ногу, щоб швидше бігти, так всім стане краще";

"Тобто якщо є задача оновити списки ТЦК – логічне рішення змусити всіх за кордоном піти в консульства, які не всім потрібні, і є не в усіх країнах, а не просто вигрузити базу в ТЦК? Логіки 0. Паспорти не видають з грудня, трішки почекати – буде декілька років. Заради чого? Ідіотизм";

"Так спаплюжити Українську державу не змогло б жодне кремлівське ІПСО. Одним наказом (Кулеба – ред.) прирівняв державу до "бурятів" і лукашенки";

"Я виїхав легально, вересень 2021, і в мене горить є*ать як сильно. Якого х*я";

"Тим, хто виїхав 7-8 років тому легально, життя за компанію псуєте, чи як?";

"Ви там подуріли чи що? Це тільки дасть підстави тим, хто вже знаходиться за кордоном, брати паспорти інших країн. Ви там як людей повертати збираєтесь? Вже всіх переселенців нормально облаштували?";

"Так собі мув. Ті люди потім не повернуться ж. А це для економіки мінус. Виходить, держава відмовляється від своїх громадян. Мда";

"Не всі тікали через гори та Тису. Є діти, які поїхали з батьками за кордон ще до повномасштабного вторгнення і під час, яким зараз виповнюється 18 років. Що робити їм?"

"Немає жодного сумніву, що чувак, який у Вроцлаві не зможе отримати новий паспорт, поїде під Авдіївку. Інфа сотка. Скоро від чоловіків, що повертаються, просто відбою не буде. Тису почнуть назад перепливати";

"Проблема в нас у тому, що навіть гарна ідея має ху*ове виконання. Чисто фізично неможливо підтвердити дані, грубо кажучи, за день. Я вже мовчу за ВЛК – там треба замість роботи відходити щонайменше тиждень стояння в чергах. Виходить, що сумлінні громадяни страждають так само";

"За весь час повномаштабної війни задонатив більше 20 тисяч доларів на ЗСУ, але якщо держава від мене відвертається і так це не працює, то окей, навзаєм".

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Прихильники рішення припинити надання консульських послуг

Однак є й ті, хто підтримав таке рішення. Зокрема, український волонтер Сергій Стерненко коротко написав у соцмережі Х: "Кулеба молодець".

"Непопулярне рішення, але справедливе";

"Я щиро дякую українській владі. Це треба було зробити набагато раніше, але сам факт цього рішення заслуговує на подяку, бо були сумніви. Топ. Це справедливо";

"Давно пора. Конституція для всіх одна. І якби такий закон видали ще 2 роки тому, втікати з України не було б сенсу";

"Дуже шкода, що комусь за кордоном буде важко жити без послуг консульства держави, з якої вони поїхали. Але більше мені шкода пацанів, які сидять на позиціях під обстрілами буквально тижнями, бо поміняти нема ким";

"В людей так розгорілись пе*даки, наче МЗС взагалі не надаватиме ніяких послуг. Прийди онови свої дані для ТЦК і отримуй собі потрібні послуги".

Допис із соцмережі Х

Кулеба прокоментував обмеження консульських послуг за кордоном

Голова МЗС України Дмитро Кулеба після звістки про припинення надання консульських послуг чоловікам за кордоном заявив, що захист інтересів держави є пріоритетом в умовах повномасштабної війни.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", – написав міністр у соцмережі X.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба / Фото: Associated Press

Він вказав, що й до ухвалення нового закону про мобілізацію військовозобов’язані повинні були оновлювати свої документи в ТЦК та СП.

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", – додав Кулеба.

Він анонсував, що незабаром МЗС надасть точніші розʼяснення щодо отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипустановах з урахуванням набуття чинності змін у законодавстві про мобілізацію.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що МЗС України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, окрім оформлення документів для повернення до України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Без прав і паспортів! Українські консульства вже не надають послуги чоловікам призовного віку!

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