Закон про мобілізацію: як каратимуть ухилянтів в Україні

У законопроєкті про посилення мобілізації в Україні передбачено низку заходів, які можуть бути застосовані до українців за відмову з'явитися до ТЦК.

11 квітня Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт про мобілізацію №10449, 16 квітня його підписав президент Володимир Зеленський. У документі – нові обовʼязки військовозобовʼязаних та мотиваційні норми, зміни щодо процесів мобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку тощо. Ухилянтів вноситимуть до Єдиного реєстру боржників.

Існує одна стаття за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації – 336 стаття Кримінального кодексу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Однак реальне покарання можуть замінити іспитовим строком.

Іспитовий термін може тривати від 6 місяців до 3 років, але найпоширеніший – від року до двох.

Новий законопроєкт містить такі вимоги до військовозобов'язаних під час мобілізації:

для військовозобов'язаних та резервістів, приписаних до частин чи підрозділів — з’явитися на збірні пункти ТЦК у строки, зазначені в повістках чи мобілізаційних розпорядженнях;

для військовозобов'язаних чи резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки чи інших спецслужб — з’явитися за викликом керівників;

для всіх інших військовозобов'язаних — протягом 60 днів від початку мобілізації уточнити свої облікові дані через ЦНАПи, електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста або в ТЦК та СП за місцем перебування.

Якщо військовозобов'язаний призовного віку з неповажних причин порушує ці вимоги, ТЦК може звернутися до Нацполіції з вимогою про адміністративне затримання порушника.

Якщо цього не вдалося зробити протягом 15 днів після відповідного звернення ТЦК до Нацполіції, то протягом ще 5 днів порушнику мають надіслати формальну вимогу виконати згадані вище обов’язки та з'явитися до ТЦК добровільно.

Згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", громадянам України за ухилення від мобілізації може загрожувати відповідальність.

Обмеження права керування авто

З фінальної версії законопроєкту про мобілізацію законотворці прибрали норму "покарання" для ухилянтів від мобілізації у вигляді обмеження на розпорядження коштами.

Однак депутати проголосували за додатковий захід впливу на громадян – тимчасове обмеження права керувати автотранспортом. Мова не про позбавлення права керування авто, а про тимчасове обмеження, доки особа не виконає законні вимоги ТЦК. Його може накласти лише суд за наведених нижче умов.

Консульські послуги та оновлення даних за кордоном

Оновлення персональних даних громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, – ще одне суперечливе нововведення законопроєкту. Зміни до законодавства передбачають, що для отримання, наприклад, нового закордонного паспорта чоловікам необхідно мати дійсні та оновлені військово-облікові документи. Якщо дані не були оновлені, то прийняття консульством відповідних заяв від чоловіків-громадян України можливе лише в разі одночасного їхнього оновлення.

Вказані зміни набудуть чинності за місяць від дня, наступного за днем опублікування відповідного закону. Тому у чоловіків, які перебувають за кордоном та термін дії паспортів яких добігає кінця, ще є час звернутися до консульства аби змінити паспорт, водночас не оновлюючи свої персональні дані. Після набрання чинності вказаними змінами, процедура отримання документів, особливо за відсутності військово-облікових документів, може бути ускладнена.

Таким чином, законом встановлено конкретні часові рамки для уточнення військово-облікових даних і конкретизовано заходи впливу щодо громадян, які не виконують свої мобілізаційні обов’язки.

ТЦК за новим проєктом зможуть виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов’язок, оборону та мобілізацію (ст. 210 та ст. 210-1 КУпАП) без складання протоколу – виносити постанову про це. Оскаржити її можна буде вже в судовому порядку.

Розміри штрафів депутати комітету також зменшили порівняно з урядовим документом.

Штраф за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП):

у мирний час – від 3400 до 5100 грн

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн

Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП). Для громадян:

у мирний час – від 5100 до 8500 грн

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн

Для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій:

у мирний час – від 17 000 до 34 000 грн

в особливий період (зокрема, воєнний стан) – від 34 000 до 59 500 грн

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України (Стаття 65 Конституції України).

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