В Польщі українці заблокували паспортний сервіс: що про це відомо

В Польщі українці заблокували паспортний сервіс з вимогою надати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, проте коли за ним прийшли, видавати їх відмовилися.

Про це розповів спеціаліст зі справ легалізації перебування та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

“Тут відбувається жах. До прикладу, вчора, сьогодні люди приїжджають забирати документи, вони отримали смс, що документ готовий. Наприклад, вчора це (інформація про призупинення консульських послуг, – ред.) з'явилося тільки о 10-й ранку, люди приїхали на 7-му, на 9-ту ранку, вони вже там стоять забрати документи. І о 9-й все було добре, о 10-й людям говорить, що "ми вам документи не видамо, робіть, що хочете, до побачення"... Звичайно, що люди обурені, люди заплатили гроші, люди не можуть отримати свій паспорт, свої документи, за які вони заплатили”, - розповів Євген Семеняка.

Через це відбулися величезні сутички. Українці викликали поліцію, проте допомогти та не може.

“Працівники, від них мало що залежить, їм також було постфактум повідомлено”, - підкреслив Семеняка.

Нагадаємо, що в Україні ухвалили новий мобілізаційний законопроєкт, який набуде чинності 18 травня 2024 року. В межах цього документа чоловіки призовного віку зможуть лише оформлювати документи для повернення до України.

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