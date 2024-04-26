Путін зібрався з візитом до Китаю у травні

Останні раз Путін відвідував Китай у жовтні минулого року.

Російський диктатор Путін заявив, що він збирається відвідати Китай у травні.

Про це диктатор заявив під час виступу на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців 25 квітня, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

На прохання одного з учасників форуму передати книгу голові Китаю Сі Цзіньпіну книгу Путін відповів: "У мене планується візит у травні, я обов'язково візьму із собою і передам нашому другу цю книгу".

Останні раз Путін відвідував Китай у жовтні минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАТО назвали умову для налагодження відносин з Китаєм.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія нарощує видобуток та експорт природного газу, але продає його Китаю майже за безцінь.

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