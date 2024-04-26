Путин собрался с визитом в Китай в мае

В последний раз Путин посещал Китай в октябре прошлого года.

Российский диктатор Путин заявил, что собирается посетить Китай в мае.

Об этом диктатор заявил, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщают российские средства массовой пропаганды.

По просьбе одного из участников форума передать книгу главе Китая Си Цзиньпину книгу Путин ответил: "У меня планируется визит в мае, я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу".

В последний раз Путин посещал Китай в октябре прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что у НАТО назвали условие для налаживания отношений с Китаем.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия наращивает добычу и экспорт природного газа, но продает его Китаю почти по дешевке.

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