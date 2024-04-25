"Боляче на це дивитися": Путін зробив чергову цинічну заяву про Донбас

Володимир Путін заявив, що йому боляче дивитися на те, через що проходять жителі Донбасу. Цікаво це чути від людини, яка й віддавала накази бомбити міста Донбасу, знущалася з мирного населення, позбавивши будь-яких благ та прав, розорила промисловість та знищила економіку.

Про це говорить журналіст Денис Казанський.

"Маємо подякувати жителями Донбасу, Новоросії, за їхню мужність, довготерпіння та героїзм.. Тяжке випробування, через яке люди проходять у цих регіонах з 2014 року, іноді в голові не вкладаються...На це просто боляче дивитися... Але ми наведемо там лад", – цинічно зазначив Путін.

Дійсно, так боляче йому було дивитися, каже журналіст, як його армія знищувала Соледар, Часів Яр, Авдіївку, Мар'їнку, Бахмут, Попасну. "Знаєте, бомбив і плакав", – додав Казанський.

Російський лад – злидні й смерті

Як наголошує Казанський, Росія контролює переважну частину Донбасу вже 10 років. За цей час можна оцінити, який лад там навели росіяни.

"Наприклад, Донецьк з одного з найбільш процвітаючих та багатих мегаполісів України перетворився на бідну діру, де вода йде двічі на тиждень, майже не вивозиться сміття, транспорти йде з перебоями. І половина населення від такого життя просто втекла. Промисловість на ТОТ була фактично знищена, більша частина шахт – закрита й розграбована", – зауважує Казанський.

Люди, які залишилися, не мають жодних прав. За будь-яке криве слово їх можуть відправити "на підвал" й мучити роками без суду й слідства. Допомоги просити марно, бо немає ні судів, ні адвокатів, ні правоохоронних органів.

Взагалі на тих територіях людське життя нічого не вартує, що яскраво доводить нещодавній випадок з американським добровольцем Расселом Бентлі. Солдат 2014 року приїхав воювати за "руський мір", натомість був викрадений та вбитий російськими військовими. Що б не робили його родичі – нічого не допомогло, ніхто не покараний.

"Якщо з медійною людиною так вчинили, що ж творять зі звичайними людьми... Це і є російський лад, який Путін наводить на Донбасі вже 10 років. В Україні немає більш зруйнованого, постраждалого та нещасного регіону", – підсумував журналіст.

Раніше в ефірі у Соловйова пропагандисти раптово рознесли Януковича.

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