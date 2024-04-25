Білодід стала триразовою чемпіонкою Європи з дзюдо

Збірна України з дзюдо здобула першу медаль на чемпіонаті Європи 2024 року, який стартував у хорватському Загребі. Дар'я Білодід виграла "золото" у ваговій категорії до 57 кг.

На шляху до фіналу 23-річна уроджена Києва здолала фінку Піхлу Салонен (дворазова призерка юніорських Євро – 2022 та 2023 року), азербайджанку Ацелію Топрак, ізраїльтянку Тімну Нельсон-Леві (бронзова призерка Олімпіади-2020 та чемпіонка Європи-2022), грузинку Етері Ліперталіані (бронзова призерка чемпіонату Європи-2022).

У вирішальній сутичці за "золото" Білодід у додатковий час впоралася зі словенкою Каєю Кайзер (срібна призерка Євро-2021), яка отримала червону картку.

Для Білодід це перше "золото" на рівні чемпіонатів Європи та світу після зміни вагової категорії. До 2022 року вона виступала у вазі до 48 кг, у якій зокрема завоювала "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.

Дар'я втретє стала чемпіонкою Європи – 2017-го та 2019-го вона здобувала "золото" континентальної першості у ваговій категорії до 48 кг. У цій же вазі українка стала срібною призеркою Євро-2021.

Також це друга медаль Білодід у сезоні 2024 року. Раніше вона здобула "бронзу" на турнірі Grand Slam у Баку.

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