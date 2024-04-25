Билодид стала трехкратной чемпионкой Европы по дзюдо

Сборная Украины по дзюдо завоевала первую медаль на чемпионате Европы 2024 года, который стартовал в хорватском Загребе. Дарья Билодид выиграла "золото" в весовой категории до 57 кг.

На пути в финал 23-летняя урожденная Киева одолела финку Пихлу Салонен (двухкратная призерка юниорских Евро – 2022 и 2023 года), азербайджанку Ацелию Топрак, израильтянку Тимну Нельсон-Леви (бронзовый призерка Олимпиады-2020 и чемпионка Европы-2022), грузинку Этери Липартелиани (бронзовая призерка чемпионата Европы-2022).

В решающей схватке за "золото" Билодид в дополнительное время справилась со словенкой Каей Кайзер (серебряная призерка Евро-2021), которая получила красную карточку.

Для Билодид это первое "золото" на уровне чемпионатов Европы и мира после смены весовой категории. До 2022 года она выступала в весе до 48 кг, в котором в том числе завоевала "бронзу" Олимпиады-2020 в Токио.

Дарья в третий раз стала чемпионкой Европы – в 2017-м и 2019-м она завоевывала "золото" континентального первенства в весовой категории до 48 кг. В этом же весе украинка стала серебряной призеркой Евро-2021.

Также это вторая медаль Билодид в сезоне 2024 года. Ранее она завоевала "бронзу" на турнире Grand Slam в Баку.

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