Будут ли депортировать украинцев из стран ЕС: в Европейском центре солидарности ответили

Для того чтобы ограничить гражданина в правах, нужно сначала ему предъявить обоснованные обвинения.
О депортации украинцев из стран Европы речь пока не идет, ведь демократические государства не воспринимают такие жесткие механизмы.
Об этом сказал уполномоченный директора Европейского центра солидарности по делам Польско-Украинской Солидарности Лев Захарчишин в эфире "КИЕВ 24".
"Я думаю, что вряд ли какая-то демократическая страна пойдет на какие-то жесткие механизмы депортации. Потому что они все считают (может не все об этом говорят, но это так выглядит) это нарушением прав человека. Потому что для того, чтобы ограничить гражданина в правах, нужно сначала ему предъявить обоснованные обвинения...", – объяснил Лев Захарчишин.
По его словам, действия не могут применяться огульно ко всем.
"Например, если взрослый мужчина по каким-то объективным причинам находится за границей или он является отцом троих детей и так далее – нельзя так огульно всем закрыть доступ к консульским услугам... Если мы говорим о Европе, потому что мы не говорим об авторитарных страны... наверное, там не так украинцев сейчас есть. Но демократические страны будут очень осторожно относиться к сотрудничеству с Украиной в выполнении этих положений", — пояснил он.
Напомним, в Польше уже высказались о готовности помочь Украине вернуть ее граждан-мужчин на Родину.
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