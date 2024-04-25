На ВОТ Донетчины разъезжает российский "царь-танк" (видео)

Российский "царь-танк" зафиксировали на ВОТ Донецкой области. Его задача – выводить к позициям. Впрочем, наши бойцы всегда найдут способ, чтобы разрушить планы врага.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

На ТОТ Донетчины разъезжает российский "царь-танк"

Как отмечает Бутусов, ни маневренность, ни угол разворота ствола для ведения огня, ни способ эвакуации экипажа никого не беспокоит. Он оснащен системами радиоэлектронной борьбы и максимально защищенными от FPV-дронов. Поэтому главная задача – возглавить колонну бронетехники и попытаться вывести ее к позициям.

"Что ж, посмотрим, ведь на каждую, даже самую хитрую гайку, непременно найдется свой болт с резьбой", — отметил он.

Ранее "модернизированный" танк оккупантов, больше похожий на амбар или сарай, заметили у Красногоровки.

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