На ВОТ Донетчины разъезжает российский "царь-танк" (видео)

"Аналогов", как говорят россияне, "нет".
Российский "царь-танк" зафиксировали на ВОТ Донецкой области. Его задача – выводить к позициям. Впрочем, наши бойцы всегда найдут способ, чтобы разрушить планы врага.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Как отмечает Бутусов, ни маневренность, ни угол разворота ствола для ведения огня, ни способ эвакуации экипажа никого не беспокоит. Он оснащен системами радиоэлектронной борьбы и максимально защищенными от FPV-дронов. Поэтому главная задача – возглавить колонну бронетехники и попытаться вывести ее к позициям.
"Что ж, посмотрим, ведь на каждую, даже самую хитрую гайку, непременно найдется свой болт с резьбой", — отметил он.
Ранее "модернизированный" танк оккупантов, больше похожий на амбар или сарай, заметили у Красногоровки.
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