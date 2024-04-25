На ТОТ Донеччини роз'їжджає російський "цар-танк" (відео)

"Аналогов", як то кажуть росіяни, "нєт".
Російський "цар-танк" зафіксували на ТОТ Донецької області. Його завдання – виводити до позицій. Втім наші бійці завжди знайдуть спосіб, аби зруйнувати плани ворога.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Як зазначає Бутусов, ні маневреність, ні кут розвороту ствола для ведення вогню, ні спосіб евакуації екіпажу нікого не турбує. Він оснащений системами радіоелектронної боротьби та максимально захищеним від FPV-дронів. Тож головне завдання – очолити колону бронетехніки та спробувати вивести її до позицій.
"Що ж, подивимося, адже на кожну, навіть найхитрішу гайку, неодмінно знайдеться свій болт із різьбленням", – зазначив він.
Раніше "модернізований" танк окупантів, більше схожий на амбар чи сарай, помітили біля Красногорівки.
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