На ТОТ Донеччини роз'їжджає російський "цар-танк" (відео)

Російський "цар-танк" зафіксували на ТОТ Донецької області. Його завдання – виводити до позицій. Втім наші бійці завжди знайдуть спосіб, аби зруйнувати плани ворога.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

На ТОТ Донеччини роз'їжджає російський "цар-танк"

Як зазначає Бутусов, ні маневреність, ні кут розвороту ствола для ведення вогню, ні спосіб евакуації екіпажу нікого не турбує. Він оснащений системами радіоелектронної боротьби та максимально захищеним від FPV-дронів. Тож головне завдання – очолити колону бронетехніки та спробувати вивести її до позицій.

"Що ж, подивимося, адже на кожну, навіть найхитрішу гайку, неодмінно знайдеться свій болт із різьбленням", – зазначив він.

Раніше "модернізований" танк окупантів, більше схожий на амбар чи сарай, помітили біля Красногорівки.

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