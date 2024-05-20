Вимкнення світла сьогодні буде в усіх регіонах України

Україні не вистачає власної генерації електроенергії та її імпорту для поточного рівня споживання.

Сьогодні, 20 травня, в усіх регіонах України від 18:00 до 00:00 діятимуть графіки погодинного знеструмлення.

Про це повідомили в "Укренерго".

Це стосуватиметься як побутових, так і промислових споживачів. Водночас енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, вже протягом кількох днів в Україні застосовують стабілізаційні відключення. Подібні заходи здійснюють задля врегулювання дефіциту в нашій енергосистемі. Адже останні ворожі удари по критичній інфраструктурі нашої держави спричинили відчутні наслідки.

Внаслідок пошкоджень українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як це було до атак.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що відключення світла влітку в той чи інший спосіб збережуться.

"Коли прийде спека, наше споживання зростатиме, тому що вмикаються кондиціонери і дефіцит може бути більшим. Все залежить від кількості генерації, яку ми зможемо відновити після обстрілів. Тобто треба готуватися жити з відключеннями", – наголосив він.

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