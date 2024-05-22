Под Москвой загорелся пассажирский поезд: видео

О причинах пожара не сообщается.
В среду, 22 мая, вблизи города Солнечногорска под Москвой на железнодорожной станции "Поварово-1" на Ленинградском направлении вспыхнула электричка.
Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видно, что огонь полностью охватил один из вагонов, в небо поднимаются клубы дыма.
О причинах пожара не сообщается.
Пассажиров пригородного поезда эвакуировали, жертв якобы не было.
Известно, что рядом с местом инцидента, примерно в 15 км от места пожара, расположен поселок санатория российского министерства обороны.
Напомним, в ночь на 9 мая на Дальнем Востоке РФ в морском торговом порту Петропавловска-Камчатского вспыхнул масштабный пожар.
Читайте также: