Под Москвой загорелся пассажирский поезд: видео

О причинах пожара не сообщается.

В среду, 22 мая, вблизи города Солнечногорска под Москвой на железнодорожной станции "Поварово-1" на Ленинградском направлении вспыхнула электричка.

Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно, что огонь полностью охватил один из вагонов, в небо поднимаются клубы дыма.

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О причинах пожара не сообщается.

Пассажиров пригородного поезда эвакуировали, жертв якобы не было.

Известно, что рядом с местом инцидента, примерно в 15 км от места пожара, расположен поселок санатория российского министерства обороны.

Под Москвой загорелся пассажирский поезд

Напомним, в ночь на 9 мая на Дальнем Востоке РФ в морском торговом порту Петропавловска-Камчатского вспыхнул масштабный пожар.

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