Підрив колії у Рязанській області: ЗМІ повідомили, хто за цим стоїть

У Рязанській області Росії після вибуху на залізниці з рейок зійшли вагони вантажного потяга. Вибух на залізниці стався близько 7 ранку за місцевим часом.

Джерела в секторі безпеки та оборони повідомили "Суспільне", що це операція ГУР.

"Операція покликана ускладнити військову логістику російських військ в цьому районі. Жертв серед цивільних немає", - пише видання.

Біля російської авіабази Дягілєво зійшов потяг із рейок: що відомо

У Рязанській області РФ 11 листопада 2023 року з рейок зійшов вантажний потяг. Унаслідок сходження перекинулись 7 вагонів, проте, як повідомляють росЗМІ, на рух пасажирських поїздів це не вплинуло.

"Московська залізнична дорога" назвала причиною інциденту "втручання сторонніх осіб". Проте деякі ЗМІ розповідають про 19 вагонів, що зійшли з рейок.

"У районі станції Дягілєво зійшли з рейок 19 вагонів вантажного потяга. Сім із них — із мінеральними добривами всередині — впали на бік", — пишуть ЗМІ, посилаючись на своє джерело.

Повідомляється, що перед цим було чутно вибух, пошкоджено залізничне полотно. Незначні травми зазнав машиніст.

Зазначимо, що Дягілєво — російська авіабаза в Рязані. Розташована на західній околиці міста в міському районі Дягілєво.

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