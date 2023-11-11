Подрыв колеи в Рязанской области: СМИ сообщили, кто за этим стоит

Кроме машиниста, никто не пострадал.

В Рязанской области России после взрыва на железной дороге с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Взрыв на железной дороге произошел около 7 утра по местному времени.

Источники в секторе безопасности и обороны сообщили "Суспільне", что это операция ГУР.

"Операция призвана усложнить военную логистику российских войск в этом районе. Жертв среди гражданских нет", – пишет издание.

У российской авиабазы Дягилево сошел поезд с рельсов: что известно

В Рязанской области РФ 11 ноября 2023 года с рельсов сошел грузовой поезд. В результате схода перевернулись 7 вагонов, однако, как сообщают росСМИ, на движение пассажирских поездов это не повлияло.

"Московская железная дорога" назвала причиной инцидента "вмешательство посторонних лиц". Однако некоторые СМИ рассказывают о 19 сошедших с рельсов вагонах.

"В районе станции Дягилево сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Семь из них — с минеральными удобрениями внутри — упали на бок", — пишут СМИ, ссылаясь на источник.

Сообщается, что перед этим был слышен взрыв, поврежден железнодорожное полотно. Незначительные травмы получил машинист.

Отметим, что Дягилево – российская авиабаза в Рязани. Расположен на западной окраине города в городском районе Дягилево.

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