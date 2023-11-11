Европейский союз может не утвердить 20 миллиардов евро на военную помощь Украине, поскольку этот план встретил сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и не может быть реализован в нынешнем виде.

Об этом пишет Reuters.

Накануне руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил в июле создать специальный фонд для поддержки украинской армии на следующие четыре года в объеме до 20 миллиардов евро.

В результате этого ЕС должен компенсировать государствам-членам расходы на закупку и передачу Украине боеприпасов, ракет и танков.

Этот план планируется обсудить во вторник, 14 ноября. Несмотря на это, дипломаты говорят, что многие страны – среди них тяжеловес ЕС Германия – высказали оговорку о выделении таких крупных сумм на несколько лет вперед.

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"Я не собираюсь пока объявлять эту идею мертвой. Но, конечно, всегда можно достичь улучшений. У Германии было много вопросов ... и это справедливо. Мы говорим о больших деньгах", – заявил в пятницу обнимающий дипломат ЕС. Высокую должность, на условиях анонимности.

По словам правительства страны, долгосрочная военная помощь Евросоюза должна быть скоординирована с пакетами безопасности, о которых отдельные страны-члены ведут переговоры с Киевом. Это усложняет согласование объема помощи, пока переговоры продолжаются.

Тем временем правительство Канады обратилось в парламент по выделению 500 млн канадских долларов (около 385 млн долл. США – ред.) на военную помощь Украине.

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