Телефон упал в воду: что делать и как спасти устройство

Одной из самых распространенных и стрессовых является ситуация, когда телефон падает в воду / © Pixabay

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Иногда случается, что случайно мобильные девайсы падают не только в океан, море, реку или озеро, нередко случаются ситуации, когда телефон упал в унитаз или ванную.

Несмотря на то, что многие современные модели отличаются водонепроницаемостью, проблемы могут возникнуть.

Первые действия после падения телефона в воду:

Достаньте телефон, выключите его и высушите мягкой тканью без ворса

Осторожно постучите по телефону, разместив его портом зарядки вниз, чтобы удалить лишнюю воду

Поместите устройство в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха и подождите не менее пяти часов

Через пять часов попробуйте снова включить телефон и подключить его

Если вы просушили телефон, используя один из описанных выше способов, это не означает, что он будет работать как новый. Возможно, вода уже успела повредить некоторые его части, и вы столкнетесь с разными проблемами при попытке включить или использовать устройство.

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Ранее мы писали о том, что делать, чтобы батарея телефона держала заряд как можно дольше. Следуйте этим простым советам, и ваш телефон будет работать дольше, а батарея не подведет в самый ответственный момент. Больше об этом — в новости.