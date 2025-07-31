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Телефон упал в воду: что делать и как спасти устройство
Если телефон как можно скорее извлечь из воды, это поможет минимизировать контакт влаги с устройством, а значит, у вас будет больше шансов спасти его.
Иногда случается, что случайно мобильные девайсы падают не только в океан, море, реку или озеро, нередко случаются ситуации, когда телефон упал в унитаз или ванную.
Несмотря на то, что многие современные модели отличаются водонепроницаемостью, проблемы могут возникнуть.
Первые действия после падения телефона в воду:
Достаньте телефон, выключите его и высушите мягкой тканью без ворса
Осторожно постучите по телефону, разместив его портом зарядки вниз, чтобы удалить лишнюю воду
Поместите устройство в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха и подождите не менее пяти часов
Через пять часов попробуйте снова включить телефон и подключить его
Если вы просушили телефон, используя один из описанных выше способов, это не означает, что он будет работать как новый. Возможно, вода уже успела повредить некоторые его части, и вы столкнетесь с разными проблемами при попытке включить или использовать устройство.
Ранее мы писали о том, что делать, чтобы батарея телефона держала заряд как можно дольше. Следуйте этим простым советам, и ваш телефон будет работать дольше, а батарея не подведет в самый ответственный момент. Больше об этом — в новости.