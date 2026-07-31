Мільйони людей роблять це щодня: чому не можна брати телефон у туалет

Чи можна користуватися телефоном у туалеті / © pexels.com

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Здається, що нічого страшного в цьому немає. Але насправді звичка брати телефон у туалет може мати неприємні наслідки — від накопичення бактерій на гаджеті до проблем зі здоров’ям.

Чому люди не можуть залишити телефон за дверима туалету

Смартфон став постійним супутником сучасної людини. Ми беремо його із собою на кухню, у спальню, на прогулянку і навіть у ванну кімнату.

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Головна причина такої поведінки — бажання не втрачати час. Поки організм виконує природні функції, мозок отримує додаткову стимуляцію: новини, відео, повідомлення чи нескінченну стрічку соціальних мереж.

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Але кількахвилинний «перегляд телефону» часто перетворюється на 15–20 хвилин сидіння на унітазі. Людина навіть не помічає, як затримується довше, ніж потрібно. Саме смартфон часто стає причиною того, що перебування в туалеті затягується.

Телефон у туалеті — справжній магніт для бактерій

Одна з головних проблем смартфона у вбиральні — гігієна.

Телефон ми постійно тримаємо в руках, кладемо на різні поверхні, підносимо до обличчя, а іноді навіть беремо за стіл під час їжі. При цьому багато людей рідко очищують екран та корпус пристрою.

У туалеті смартфон може контактувати з мікроорганізмами, які потрапляють на поверхні через краплі води та мікрочастинки під час змивання. У результаті телефон стає своєрідним переносником бактерій, які потім легко потрапляють на руки, обличчя та інші предмети.

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Особливо небезпечно, якщо після туалету людина бере телефон у руки, а потім торкається їжі або обличчя, не помивши руки.

Чим небезпечне довге сидіння в туалеті зі смартфоном

Телефон не лише забруднюється — він ще й змушує нас довше залишатися в одному положенні.

Коли людина сидить на унітазі довше, ніж потрібно, збільшується навантаження на область малого таза. Регулярне тривале сидіння може сприяти появі дискомфорту, проблем із кровообігом та підвищувати ризик виникнення геморою.

Причина проста: смартфон відволікає. Людина перестає звертати увагу на час і продовжує сидіти навіть після того, як організм уже завершив свою роботу.

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Чому смартфон у туалеті може формувати залежність

Є ще одна проблема — психологічна.

Якщо кожен похід у туалет супроводжується телефоном, мозок починає сприймати цей момент як можливість отримати швидку дозу задоволення: нове відео, повідомлення, лайк або цікаву інформацію.

З часом може з’явитися відчуття, що навіть кілька хвилин без смартфона здаються нудними.

Так формується звичка постійно перевіряти телефон і використовувати його навіть у ситуаціях, де він не потрібен.

Чи потрібно повністю відмовлятися від телефону в туалеті

Не обов’язково панікувати, якщо ви кілька разів зайшли у вбиральню зі смартфоном. Однак регулярна звичка може бути не найкращою для здоров’я.

Щоб зменшити ризики:

залишайте телефон за межами туалету;

не кладіть смартфон на полички чи інші поверхні у ванній кімнаті;

регулярно протирайте екран спеціальними засобами;

мийте руки після відвідування туалету;

намагайтеся не затримуватися в туалеті довше, ніж потрібно.

Найпростіший спосіб позбутися цієї звички — зробити туалет зоною без смартфона.

Як правильно очистити телефон після туалету

Якщо ви часто брали телефон у туалет, варто звернути увагу на його очищення.

Для цього:

Вимкніть пристрій. Використовуйте м’яку серветку з безпечним засобом для електроніки. Не заливайте телефон рідиною. Особливо ретельно очищайте екран, корпус і чохол. Саме чохол часто накопичує найбільше забруднень, адже його рідше миють.

Іноді найкраще рішення — просто залишити телефон на кілька хвилин у іншій кімнаті.

FAQ

Чи можна брати телефон у туалет?

Формально заборони на використання телефону в туалеті немає, але з точки зору гігієни це небажана звичка. Смартфон легко забруднюється бактеріями, а потім переносить їх на руки та інші поверхні.

Чому не можна сидіти в туалеті з телефоном?

Телефон відволікає і змушує людину довше сидіти на унітазі. Тривале перебування в такому положенні може збільшувати навантаження на судини в області таза та підвищувати ризик проблем, зокрема геморою.

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