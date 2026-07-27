Дієтологи назвали білок №1, який допомагає знизити "поганий" холестерин

Який білок знижує холестерин / © pexels.com

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Хороша новина полягає в тому, що правильне харчування може суттєво покращити ситуацію. І якщо ви шукаєте продукт, який одночасно насичує організм білком і допомагає підтримувати здоров’я серця, дієтологи радять звернути увагу на соєві продукти.

Чому саме соєвий білок

На відміну від багатьох джерел тваринного білка, соя містить дуже мало насичених жирів і водночас є повноцінним джерелом білка. Це означає, що вона забезпечує організм усіма незамінними амінокислотами.

Дослідження показують, що регулярне вживання соєвого білка може сприяти зниженню рівня «поганого» холестерину (ЛПНЩ). Саме цей вид холестерину накопичується на стінках судин і збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

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Крім того, заміна жирного червоного м’яса або ковбас на рослинні джерела білка автоматично зменшує кількість насичених жирів у раціоні, що також позитивно впливає на рівень холестерину.

Які соєві продукти найкорисніші

Щоб отримати максимальну користь, дієтологи рекомендують включати до меню:

тофу;

темпе;

едамаме;

натуральне соєве молоко без доданого цукру;

варені соєві боби.

Ці продукти легко поєднуються з овочами, крупами, салатами та супами, тому урізноманітнити раціон буде нескладно.

Не лише білок: ще одна перевага сої

Соєві продукти містять клітковину, яка також допомагає контролювати рівень холестерину. Розчинна клітковина зв’язує частину холестерину в кишечнику та сприяє його виведенню з організму.

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До того ж соя багата:

калієм;

магнієм;

залізом;

кальцієм (якщо продукт збагачений ним);

ізофлавонами — рослинними сполуками, які можуть позитивно впливати на здоров’я серця.

Чи потрібно повністю відмовлятися від м’яса

Ні. Фахівці наголошують, що головне — збалансований раціон. Якщо кілька разів на тиждень замінювати жирне м’ясо стравами із сої або інших бобових, це вже може позитивно позначитися на показниках холестерину.

Корисними джерелами білка також вважаються:

квасоля;

сочевиця;

нут;

горох;

жирна морська риба;

нежирна птиця.

Що ще допомагає знизити холестерин

Окрім правильного вибору білка, лікарі рекомендують:

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їсти більше овочів, фруктів і цільнозернових продуктів;

регулярно вживати продукти, багаті на клітковину;

обмежити ковбасні вироби, фастфуд і трансжири;

підтримувати нормальну масу тіла;

бути фізично активними не менше 150 хвилин на тиждень;

відмовитися від куріння.

Навіть невеликі зміни в харчуванні можуть поступово покращити показники холестерину та знизити ризик серцево-судинних захворювань.

FAQ

Який білок найкраще допомагає знизити холестерин?

Найбільше доказів має соєвий білок. Він містить мінімум насичених жирів, є повноцінним джерелом амінокислот і, за даними досліджень, може сприяти зниженню рівня холестерину ЛПНЩ, особливо якщо замінює жирні продукти тваринного походження.

Що їсти за високого холестерина?

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За підвищеного холестерина варто робити ставку на овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові, сою, горіхи, насіння та жирну морську рибу. Водночас бажано обмежити жирне червоне м’ясо, ковбаси, вершкове масло, фастфуд і продукти з високим вмістом трансжирів. Це допомагає підтримувати здоровий рівень холестерину та зменшує навантаження на серцево-судинну систему.

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