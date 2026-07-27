Польща може віддати МіГ-29 іншій країні: Києву висунули жорсткий дедлайн

Винищувач МіГ-29 / © Вікіпедія

Реклама

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі, голова Польської народної партії Владислав Косіняк-Камиш висунув Україні дедлайн щодо МіГ-29. Він заявив, що якщо найближчим часом Київ не поквапиться, то Варшава продасть винищувачі Болгарії.

Про це міністр оборони Польщі сказав під час інтерв’ю для Wiadomości.

За його словами, остаточне рішення щодо винищувачів залежить від української сторони, бо пропозиція Варшави «лежить на столі». Варшава хоче отримати від України в обмін на літаки сучасні технології щодо дронів.

Реклама

«Бачачи, як Україна розбудувала промисловість із виробництва дронів і продає їх на Близький Схід — тобто не всі, які вона виробляє, витрачає на війну. Отже, вона має потужності, що перевищують потреби на фронті та для потреб власної армії, і заробляє на цьому. Настав час нам сказати, чого ми від них очікуємо», — сказав він.

Він додав, що станом на зараз між країнами тривають обговорення щодо обслуговування літаків і їхнього ремонту.

Польський міністр запевнив, що МіГ-29 — у дуже хорошому стані, тому Болгарія хоче їх купити для власної оборони країни, тому «часу для України в цьому питанні залишається дедалі менше, найближчими тижнями має бути ухвалено остаточне рішення».

Польські МіГ-29 для України — що відомо

Нагадаємо, країна НАТО звернулася до Польщі щодо бажання купити винищувачі МіГ-29, які Варшава готувала передати Україні. За наявною інформацією, Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, однак можуть літати лише шість.

Реклама

Під час інтерв’ю заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський спростував інформацію про те, що Польща хоче отримати від Києва дронові технології в обмін на винищувачі.

Новини партнерів