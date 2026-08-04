Григорій Решетнік вкладає сотні тисяч у сімейний будинок через загрозу відключень світла

Родина Решетніків / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Український телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина вже розпочали підготовку до можливих зимових блекаутів і не приховують, що для енергонезалежності родини доведеться витратити чималі кошти.

У своєму Instagram Христина Решетнік відповіла на запитання підписників про те, як їхня багатодітна сім’я планує переживати можливі відключення світла в холодну пору року. Блогерка зізналася, що вони вирішили діяти на випередження. Поки українці лише обговорюють майбутній опалювальний сезон, у будинку подружжя вже триває модернізація. До того ж відповідальність за технічне оснащення взяв на себе Григорій Решетнік. Саме він займається пошуком необхідного обладнання.

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«Звісно, бо треба розраховувати тільки на себе в нашій країні. Це насправді головний біль чоловіка, бо вже встановили сонячні панелі, зараз треба генератор — шукаємо», — поділилася Христина Решетнік.

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Григорій Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

За словами блогерки, сонячні панелі вже встановлено, однак на цьому роботи не завершуються. Наступний крок — придбання потужного генератора, який забезпечить будинок електроенергією у разі тривалих відключень. Враховуючи масштаби приватного помешкання та потреби великої родини, йдеться про серйозні інвестиції.

За приблизними підрахунками, автономна сонячна електростанція для великого будинку разом з інвертором та акумуляторами може коштувати від 250 до 400 тисяч гривень. Потужний генератор, здатний забезпечити роботу основних систем оселі, обійдеться ще приблизно у 60–150 тисяч гривень. Таким чином, загальна вартість підготовки може сягати кількох сотень тисяч гривень.

Не дивно, що подружжя вирішило не відкладати ці витрати. Для родини, яка виховує трьох синів, стабільне тепло, освітлення та комфорт узимку залишаються одним із головних пріоритетів.

Родина Решетніків / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік виїхав за кордон і показав зворушливе возз’єднання з дружиною та синами.

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