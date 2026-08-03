Наталка Денисенко після крапельниць вдалася до нетрадиційного лікування: "24-й день побочки"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко поділилася новими подробицями боротьби із загадковими проблемами зі здоров’ям та розповіла, на який незвичний метод лікування наважилася після майже місяця виснажливих симптомів.

Артистка вже кілька тижнів тримає шанувальників у курсі свого самопочуття, однак досі не називає ані діагнозу, ані причини різкого погіршення стану. Водночас зірка поступово відкриває деталі свого лікування. Цього разу вона повідомила, що вирішила випробувати акупунктуру — метод традиційної східної медицини, який передбачає введення тонких голок у спеціальні точки на тілі. За словами Денисенко, попри складний період, вона вже відчуває перші позитивні зміни.

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«24-й день моєї побочки (я напишу про це детальніше пізніше, коли вже буде якийсь результат), і мені стає трохи легше, і зараз я ще пробую акупунктуру», — написала Денисенко в Instagram-історії.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko_official

Акторка поки не пояснює, що саме спричинило її стан, але раніше не приховувала, що лікування дається непросто. Вона регулярно ділиться окремими моментами цього непростого періоду, залишаючи головні подробиці на той час, коли зможе розповісти про результати.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко вперше повідомила про серйозне погіршення самопочуття та заговорила про причину її стану.

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