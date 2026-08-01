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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
1 хв

Наталка Денисенко пожалілась на проблеми зі здоров'ям і налякала станом: "Лікарі розводять руками"

Артистка розповіла про особливий метод лікування, до якого вирішила вдатися.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко останнім часом змушує своїх прихильників неабияк хвилюватися за неї.

Вже неодноразово артистка показувалася у клінці під крапельницями. Знаменитість у подробиці не вдавалась, але давала зрозуміти, що її турбують проблеми зі здоров’ям. Тож, Наталка Денисенко вже й зверталась до лікарів, аби ті з’ясували, в чому причина, та допомогли покращати її стан.

Однак медики не змогли зрозуміти, чому акторка почувається не найкращим чином. Тож, знаменитість обрала особливий метод лікування — відпочинок. Аби повністю дистанціюватися від міської метушні, артистка разом із коханим, манекенником Юрієм Савранським, поїхала до бабусі, яка живе в селі.

«У селі в бабусі. Приїхала на лікування сюди, бо всі лікарі розводять руками», — поділилась знаменитість.

Допис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Допис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, зараз Наталка Денисенко готується до весілля зі своїм нареченим. Парочка, ймовірно, укладе шлюб у серпні, оскільки восени на них чекає чимало справ. До речі, просто перед весіллям обранець акторки змінив прізвище. Юрій Савранський вже показав свій новий паспорт.

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Дата публікації
Кількість переглядів
255
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