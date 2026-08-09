Wildberries возле Петербурга

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Два года назад российский диктатор Владимир Путин «благословил» усилия превратить Wildberries, компанию, основанную якобы молодой матерью в декретном отпуске, в глобального гиганта онлайн-торговли, призванного конкурировать с такими компаниями, как Amazon.com.

Сейчас Wildberries подвергается атакам украинских дронов, поскольку Киев пытается нанести новый удар по российской экономике, пишет The Wall Street Journal.

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В издании отмечают, что компания Wildberries, штаб-квартира которой находится в Москве, расположена на стыке бизнеса и власти в России. Атаки Украины на нее являются примером того, как тесно судьба компании стала связана с путинским режимом.

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За два десятилетия бурного роста Wildberries привлекла внимание влиятельной деловой элиты РФ. В яркой истории компании есть эпизод борьбы за власть между олигархом, связанным с Кремлем, и главой Чечни Кадыровым, кульминацией которой стала кровавая перестрелка в московском офисе компании.

В ходе кампании Украины против Wildberries сейчас поражены почти два десятка складских помещений.

По оценкам компании Data Insight, интернет-магазины, использующие платформу Wildberries для продажи различных товаров — от телевизоров до кроссовок — с начала ударов потеряли товарно-материальные запасы на сумму до 5 миллиардов долларов.

Доля Wildberries, которая задолжала российским банкам более 10 миллиардов долларов по кредитам, висит на волоске. Сейчас обсуждаются планы спасения компании, которые могут вызвать цепную реакцию во всем банковском секторе.

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Хотя сайт компании продолжает работать без перебоев, в Кремле начались обсуждения того, что делать, если удары продолжат пробивать в российской экономике дыру размером с Wildberries. Среди альтернатив — государственная поддержка компании, виртуальной витрины для многих малых и средних предприятий.

Для Кремля Wildberries должна стать символом российской изобретательности и устойчивости, несмотря на западные санкции. Однако история компании иллюстрирует строгую и нестабильную деловую среду в России, в которой доминирует стремление Путина ограничить контроль над двигателями экономики вокруг лояльных ему бизнесменов.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в прошлом году компания Wildberries утроила численность персонала, и в какой-то момент руководство рассматривало возможность использования платформы в качестве платежной системы для обхода западных ограничений на доступ России к системе SWIFT.

В 2025 году компания объявила о намерении построить до конца года складские помещения объемом 2,5 миллиона кубических метров, однако установить, было ли это реализовано, не удалось. С начала украинских ударов в прошлом месяце они затронули более 1 миллиона квадратных метров складских площадей, сообщил аналитик компании Data Insight Сергей Семко.

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Российские государственные банки, вложившие самые большие средства в Wildberries — скорее всего, найдут способ либо спасти компанию, либо снизить ее долговую нагрузку, считают источники, знакомые с ситуацией в отрасли. По их словам, более мелкие банки, поддерживающие отдельных ритейлеров, скорее всего, не имеют таких ресурсов.

Напомним, Украина начала атаковать и логистические мощи врага. В частности, под «дальнобойными санкциями» оказались склады крупнейшего маркетплейса России Wildberries.

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