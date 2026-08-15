Кібератака на Wildberries: у ГУР заявили про масштабні збої в платежах і логістиці РФ

По всій Росії горять склади Wildberries / © Supernova+

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Українські кіберфахівці з групи Cyber Corps успішно атакували цифрову інфраструктуру російської компанії Wildberries, яка забезпечує логістику та фінансування війни проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

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Операція тривала 10–11 серпня 2026 року.

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Попри високий рівень захисту об’єкта, кіберфахівцям вдалося спричинити масштабні збої: порушено роботу основного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну систему та перевантажено контакт-центри.

У Росії вже зафіксували хвилю скарг від користувачів, які не можуть провести фінансові розрахунки.

У ГУР наголошують, що ця кібероперація підсилила ефект від попередніх кінетичних ударів Сил оборони по складах Wildberries, завдавши чергових суттєвих збитків економіці держави-агресорки.

«Поклали» Wildberries — деталі операції у кіберпросторі РФ / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

«Поклали» Wildberries — деталі операції у кіберпросторі РФ / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

«Поклали» Wildberries — деталі операції у кіберпросторі РФ / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

«Поклали» Wildberries — деталі операції у кіберпросторі РФ / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Раніше ми писали про те, що найбільший російський маркетплейс Wildberries зазнав значних втрат після серії ударів по його складській інфраструктурі. За останніми оцінками аналітиків Data Insight, щонайменше 12 великих складських комплексів Wildberries були практично повністю знищені. Унаслідок цього маркетплейс втратив близько третини своїх складських потужностей.

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Від знищення товарів постраждав не лише сам маркетплейс. Значних втрат зазнали й продавці, чия продукція зберігалася на знищених складах. Близьке до Кремля джерело Reuters заявило, що російський бюджет не має сотень мільярдів рублів, які знадобилися б для повноцінної компенсації збитків продавцям.

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