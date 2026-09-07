В прозрачном платье с кружевным корсетом: Биби Рекса продемонстрировала пышные формы на гала-вечере в Венеции

Биби Рекса / © Associated Press

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Биби Рекс посетила гала-вечер amfAR, который состоялся в Венеции в рамках 83-го Венецианского международного кинофестиваля.

Для светского мероприятия певица выбрала эффектное черное платье. Наряд имел кружевной корсетный верх с чашками, который подчеркнул ее пышное декольте, и открытые плечи. Декор из пайеток и бисера украшал шею, на которой также была белая сетчатая вставка, напоминающая чокер.

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Биби Рекса / © Associated Press

Прозрачная юбка была расшита блестящими камнями и имела высокий разрез, открывавший ногу Биби. Под ней просвечивала короткая черная подкладка. Образ дополняли черные лакированные босоножки на высоких каблуках и массивной платформе.

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Певица дополнила наряд серьгами с камнями, несколькими браслетами и кольцами. Ее светлые волосы с темными корнями были собраны в низкую прическу с пробором посередине, а у лица осталась тонкая прядь.

Биби Рекса / © Associated Press

В макияже Биби сделала акцент на глазах с помощью бежево-фиолетовых теней и черных стрелок, а на губы нанесла нюдовую помаду с коричневым контуром. Завершил образ перламутровый маникюр.

Напомним, Биби Рекс в леопардовом бюстгальтере и кожаном корсете появилась на сцене.

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