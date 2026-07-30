Пора позаботиться о пионах: 4 важные задачи для профилактики болезней и пышного цветения в будущем

Пионы / © ТСН

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Правильный уход за пионами в июле-августе окажет огромное влияние на то, насколько хорошо ваше растение зацветёт в следующем году.

Когда пион закончил цвести этим летом, он занят накоплением энергии, необходимой для выращивания следующих великолепных цветов. Помогите своему растению в этой задаче, и вы будете щедро вознаграждены еще более красивыми лепестками следующей весной.

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Как это сделать, рассказывает GardeningKnowHow.

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Как только закончится великолепное зрелище роскошных лепестков, очень легко забыть о пионе на остаток лета. Без целенаправленного ухода в середине лета пион всё равно зацветёт в следующем году. Но при правильном уходе вы поможете растению вырастить самые крупные и красивые цветы. Правильный летний уход особенно важен в этом году, поскольку неизвестно, как долго продлится жара, а растения, пострадавшие от перегрева, ставят базовое выживание выше еще одного сезона обильного цветения. И зачем упускать эту возможность, если обеспечить пиону необходимый уход сейчас можно быстро и легко.

Уход за пионами в июле несложен, но эти четыре простых шага помогут вашему растению пережить стресс от высоких летних температур и позволят ему сосредоточиться на накоплении энергии, необходимой для великолепного цветения в следующем году.

Обрезайте отцветшие цветы, чтобы укрепить корни

Подавляющее большинство пионов начинает образовывать семена в кожистых коробочках, как только лепестки цветов начинают увядать. Это отнимает много энергии, которую можно было бы направить на развитие более развитой корневой системы, чтобы обеспечить более обильное цветение в следующем году.

Итак, ваша первоочередная задача при уходе за пионами летом — обрезка отцветших цветов и семенных коробочек. Используйте острые обрезные секаторы, чтобы обрезать отмершие цветы пионов — и сначала заточите лезвия, если вы давно этого не делали, поскольку чистые срезы легче заживают у растения — срезайте стебель чуть выше первого здорового листа под увядшим цветком.

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Чтобы избежать появления вредителей и грибковых заболеваний, лучше выбрасывать срезанные цветы в мусорный бак, а не позволять им падать на землю.

Удаление отмерших и поврежденных листьев для предотвращения болезней

Пионы подвержены нескольким грибковым заболеваниям, которые вызывают стресс у растения. Больное растение тратит ценную энергию на борьбу с инфекцией, пораженные листья не смогут осуществлять фотосинтез, а если их не лечить, некоторые грибковые заболевания могут даже убить растение. Грибки также могут находиться в состоянии покоя в течение зимы, что напрямую влияет на цветение в следующем году.

Хотя ботритис, который часто называют фитофторой пионов и серой гнилью, обычно поражает пионы весной, летом на пионах можно заметить мучнистую росу, при этом листья выглядят так, будто их посыпали мелкой белой мукой. Если пятнистость листьев пиона, которую часто называют корой пиона, осталась незамеченной весной, вы также можете увидеть её в июле, когда маленькие красные пятна начнут сливаться в тёмные, неровные пятна.

Соберите все листья, упавшие на землю, а также удалите мертвые или поврежденные листья и выбросьте всё в мусор, чтобы избежать повторного заражения. Также важно протирать секаторы дезинфицирующим спиртом. Диагностика болезни пиона поможет определить, нужно ли вам принимать дальнейшие меры предосторожности.

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Пока оставьте здоровые зеленые листья на месте, так как все эти листья действуют как солнечные панели в течение лета и осени, осуществляя фотосинтез для выработки энергии, которая будет накапливаться в мясистых клубнях растений, готовых питать рост в следующем году. Подождите, пока листья отмрут после первых заморозков, прежде чем обрезать травянистые пионы поздней осенью.

Равномерный полив раз в неделю

Взрослые пионы относительно засухоустойчивы, что позволяет без проблем пропускать полив этих растений. Но если вы хотите узнать, как добиться более крупных цветков пионов в следующем году, полив является важной частью вашего плана ухода.

Сейчас растение использует всю энергию, которую получает из листьев, для развития более крепкой корневой системы, но со следующего месяца до осени оно начнет формировать микроскопические зародышевые почки, называемые «глазками», чуть ниже поверхности почвы. Эти глазки будут находиться в состоянии покоя всю зиму, а следующей весной пробудятся, выпустив стебли вверх с уже сформировавшимися маленькими цветочными бутонами.

Представьте себе эти летние месяцы после цветения как время планирования бутонизации, и вы поймёте, почему поддержание влажности пионов сейчас приведёт к более обильному цветению в следующем году.

Однако важно правильно поливать пионы, обеспечивая растениям еженедельное глубокое увлажнение, а не ежедневное дождевание. Глубокий полив, при котором вода проникает глубоко в почву, стимулирует корневую систему проникать вглубь в поисках влаги, делая растение более устойчивым; ежедневный легкий полив приводит к ослаблению поверхностных корней. Поскольку корни пиона представляют собой мясистые клубни, ограничение полива максимум до одного раза в неделю гарантирует, что почва не переувлажнится, в результате чего клубни могут сгнить.

Молодые или недавно посаженные пионы, которые еще не сформировали мощную корневую систему, а также пионы в контейнерах потребуют более частого полива.

Поливайте почву, а не смачивайте листья, чтобы снизить риск грибковой инфекции.

Повышайте содержание питательных веществ и влажность с помощью мульчи

Последний шаг, который необходимо выполнить для пионов в июле, — это уложить на поверхность почвы слой мульчи толщиной 5 сантиметров, чтобы помочь удерживать влагу. Вы можете использовать любой натуральный материал, такой как домашний компост, остатки универсальной почвы для горшков или специально изготовленную мульчу. Преимущество использования натуральной мульчи заключается в том, что питательные вещества будут вымываться в почву, медленно подпитывая растение, а органическое вещество со временем перегниет, улучшая структуру почвы для здорового роста.

Используйте грабли с изогнутым валом, распределяя мульчу зубцами, а затем переворачивайте грабли, чтобы выровнять мульчу плоской стороной.

Важно не засыпать центр растения мульчей, поскольку слишком глубоко засыпанная крона будет плохо цвести, а органический материал, удерживающий воду у стеблей, может привести к гниению. Пионы имеют широкую, а не глубокую корневую систему, поэтому распределите мульчу вокруг растения, держа её подальше от центральных стеблей.

Распространенная ошибка, которая может навредить пионам в июле

Может показаться разумным подкормить пион в июле, чтобы дать растению больше энергии для образования этих важных корней и глазков, но не поддавайтесь этому соблазну. Если вы удобрите пион сейчас, то не окажете растению никакой пользы.

Во-первых, пионы нуждаются в небольшом количестве влаги, и общее правило — не удобрять это растение, если у вас нет на то причины. Хотя подкормка пионов весной является обычной, хотя и отнюдь не обязательна, как только эти красивые свежие красные побеги достигнут высоты примерно 5–10 см, подкормка в конце лета может нарушить естественный цикл растения. Подкормка новых побегов в это время года может помешать подготовке растения к переходу в состояние покоя осенью.

Хотя некоторые удобряют растения сразу после того, как цветы отцвели, подкормка проводится в конце лета — даже удобрениями с низким содержанием азота, это побудит растение тратить энергию на новые листья, а не накапливать её в клубнях, готовых к следующей весне. Этот дополнительный рост листьев также может сделать растение более уязвимым к грибковым заболеваниям, когда наступит более влажная погода.

Натуральная мульча обеспечит ваш пион всеми необходимыми питательными веществами без дополнительных удобрений. Если вы беспокоитесь или считаете, что пион демонстрирует признаки недостатка питательных веществ, не удобряйте его «на всякий случай». Вместо этого проверьте почву, чтобы точно выяснить, в чём проблема.

Уход за пионами в июле-августе заключается в том, чтобы растение было счастливым и здоровым, чтобы оно могло направить всю свою энергию на выращивание почек в следующем году и формирование крепкой корневой системы для их поддержки. Обрезка отцветших цветов, удаление поврежденных листьев, обильный полив и мульчирование обеспечат вашей пиони все необходимое для красивого цветения следующей весной. Хотя вам придётся немного подождать результатов, великолепные цветы стоят ваших усилий.

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