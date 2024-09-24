Пересадка пионов: когда и как это лучше делать

Если вы хотите иметь самые красивые пионы, пересадка – отличный способ увеличить их красоту и долголетие. А осень – лучшее время для этого.

Пионы могут не нуждаться в разделении, но садоводы часто хотят разделить корни, чтобы вырастить больше растений, или просто переместить пионы на новое место. И это хорошо поможет повысить здоровье и жизненную силу ваших растений.

Понимание того, как омолодить пионы, очень важно, ведь так можно укрепить силу растения и потенциал его цветения. Поэтому Gardening Know How поделился с садовниками советами по пересадке пиона.

Когда пересаживать пионы

Пионы / Фото: Credits

В отличие от многих многолетних растений, пионы могут расти десятилетиями без особого ухода со стороны цветоводов. На самом деле разделение пионов как способ размножения является одним из немногих случаев, когда многие садоводы стремятся выкопать свои кусты пионов. Но все же бывают случаи, когда разделение и пересадка пионов может помочь омолодить растение и дать ему новое дыхание. Поэтому важно знать, когда пересаживать пионы.

Определение времени разделения пионов зависит от сезона и всеобщего возраста растения. В идеале хорошими кандидатами на разделение должны быть хорошо прижившиеся растения, внешне здоровые и не имеющие признаков болезни или стресса. Осень – лучшее время для перемещения травянистых пионов, когда они уже давно прошли рост и переходят в состояние покоя. Поэтому, если вы собираетесь это делать, это должно быть частью вашего осеннего ухода за пионами. Вы можете начать выкапывать и делить кустарники, когда растения начнут отмирать естественным путем.

Из-за более прохладных условий выращивания пересадка пионов осенью часто приведет к более крепким растениям. Садоводам, стремящимся уменьшить риски заболевания пионов, обязательно следует проводить пересадку в конце сезона, но так, чтобы к концу осени она успела хорошо укорениться. Если вы хотите сохранить пион, который может прослужить десятилетиями, пересадка поможет ему вернуться крепкой.

Куда пересаживать пионы

Пионы

Пересаживая пионы, садоводам все равно придется учитывать особые потребности роста растения. Это означает, что каждый участок должен хорошо дренироваться. Хотя растения пионы смогут адаптироваться к местам с частичной тенью, они будут производить наибольшее цветение там, где они смогут получить полное солнце.

Как разделить куст пионов

Пионы / Фото: Credits

Прежде чем начать выкапывать пионы, сначала подумайте, хотите ли вы удалить все растение или только небольшие части. Выкапывать и удалять небольшие части растения может быть легче. Процесс выкапывания, разделения и пересадки всего растения требует больших усилий. Используя лопату, осторожно окопайте по периметру каждое растение, работайте по большому кругу, чтобы не повредить корни растения. Затем куст пионов можно приподнять и промыть от избытка земли.

После удаления лишнего грунта используйте пару ножниц, чтобы отделить части корней, убедившись, что каждый сегмент имеет по крайней мере три-пять жизнеспособных почек. Если вы хотите только пересадить пион на новое место, этот шаг можно пропустить, позволяя переместить всю корневую грудку на новое место посадки.

Как пересадить пионы

Пионы

Чтобы пересадить пионы осенью, выкопайте неглубокую ямку примерно вдвое больше ширины корня. Поместите корень в яму, положив его ровно и убедившись, что каждая почка устремлена вверх. Осторожно засыпьте яму, чтобы каждый растущий глазок был покрыт не более 5 см почвы. Пионы, посаженные слишком глубоко, могут плохо прорастать весной или могут не зацвести. Наконец, имейте в виду, что разделенным пионам может понадобиться один или два дополнительных сезона, прежде чем они снова зацветут.

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