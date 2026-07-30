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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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255
Время на прочтение
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"Ценю каждый момент": 45-летняя Натали Портман рассказала о своей третьей беременности

Известная актриса поделилась подробностями о своем интересном положении.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Натали Портман

Натали Портман / © Associated Press

В апреле стало известно, что американская актриса Натали Портман ждет ребенка от своего нового бойфренда. Отцом ребенка является ее возлюбленный — 45-летний французский музыкант и продюсер Танги Дестабль, который более известен под сценическим псевдонимом Tepr.

В интервью Harper’s Bazaar она рассказала, что чувствует сейчас и как проходит ее третья беременность: «Мы с Танги очень рады. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо».

Натали Портман / © Instagram Натали Портман

Натали Портман / © Instagram Натали Портман

«Я выросла, слыша о том, как тяжело забеременеть», — говорит Портман, ведь она дочь врача-репродуктолога, и добавляет: «Многие мои близкие пережили с этим столько трудностей, что я хочу относиться к ним с уважением. Это такое прекрасное, радостное событие, и в то же время непростое. Поэтому я знаю, как мне повезло. Я очень хорошо это понимаю и очень благодарна».

По словам Портман, физически она чувствует себя прекрасно: «У меня больше энергии, чем я ожидала». Она говорит, что плавает и занимается гиротоникой, чтобы «оставаться в форме», и проводит много времени со своими старшими детьми: 15-летним сыном Алефом и 9-летней дочерью Амалией, отцом которых является бывший муж актрисы, режиссер и хореограф Бенжамен Мильпье.

Портман отметила, что у нее нит никаких странных пристрастий в еде во время этой беременности. Только фрукты, говорит Портман, особенно ананас и дыня.

Ранее, напомним, Натали Портман засветила беременный живот во время празднования своего 45-летия.

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Дата публикации
Количество просмотров
255
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