Экс-форвард "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес завершил карьеру футболиста.

Об этом 37-летний игрок сообщил на своей странице в соцсети Х.

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"Сегодня наступает конец путешествия, которое сформировало меня. Прошло много лет преданности, стойкости и любви к футболу. Моя история началась рано, именно на поле я действительно нашел себя. Я играл за хорошие клубы, пережил невероятные моменты, но также столкнулся с вызовами, что заставили меня расти как спортсмена и как человека.

В каждом клубе я учился, достигал успеха и делил радость победы с моими командами, которые стали друзьями на всю жизнь. Каждая команда и гол были важной частью моего путешествия. Но пора сказать "прощай". Трудный момент, который также позволил ощутить благодарность за весь путь. Футбол, спасибо за все", – сказал Мораес.

Мораес выступал за украинские клубы с 2011 по 2022 год. Сначала форвард играл за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо", а в 2018-м со скандалом перешел в "Шахтер". В общей сложности Жуниор провел 172 матча в УПЛ, забив 96 голов.

Вместе с киевлянами Мораес стал чемпионом УПЛ-2015/16 и обладателем Суперкубка страны-2016. В составе "горняков" Жуниор дважды выиграл чемпионат Украины (2018/19, 2019/20) и триумфовал в Кубке Украины-2018/19. Два сезона подряд (2018/19 и 2019/20) он становился лучшим бомбардиром УПЛ.

В 2019 году бразилец получил гражданство Украины и был вызван в национальную сборную. В составе "сине-желтых" он сыграл 11 матчей и забил один гол.

Последним клубом в карьере Мораеса стал бразильский "Коринтианс", за который он в период с 2022 по 2023 год провел 15 матчей.

С момента полномасштабного российского военного вторжения Жуниор неоднократно выражал поддержку украинскому народу, а также сыграл в благотворительном матче Game4Ukraine.

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