Легенда "Барселоны" и сборной Испании объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста завершил карьеру футболиста.

Об этом 40-летний испанец объявил на своей странице в Instagram.

Иньеста – воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2001 по 2018 год. С 2018-го по 2023-й он играл за японский "Виссел Кобе", а с 2023-го по 2024-й защищал цвета клуба "Эмирейтс" из ОАЭ.

Вместе с "Барселоной" хавбек завоевал 32 трофея: 4 раза выиграл Лигу чемпионов, 9 раз трумфовал в чемпионате Испании, 6 раз становился обладателем Кубка Испании, 7 раз – Суперкубка Испании, трижды – Суперкубка УЕФА, три раза выигрывал Клубный чемпионат мира.

В составе "Висел Кобе" он стал чемпионом Японии, обладателем Суперкубка Японии и Кубка Императора.

Со сборной Испании он дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) и один раз чемпионом мира (2010).

Ранее сообщалось, что футбольную карьеру в 31 год завершил чемпион мира-2018 и четырехкратный победитель Лиги чемпионов французский защитник Рафаэль Варан.

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