Бен Аффлек после развода с Дженнифер Лопес воссоединился с бывшей женой

Голливудский актер Бен Аффлек после развода с американской певицей Дженнифер Лопес воссоединился с бывшей супругой.

Речь идет об актрисе Дженнифер Гарнер, с которой знаменитость воспитывает троих детей. Как сообщает издание People, бывшие влюбленные воссоединятся на новогодние праздники ради дочерей и сына. Отмечается, что Гарнер хочет провести праздничные дни в кругу семьи.

Поскольку 19-летний Вайолет, 15-летней Серафине и 12-летнему Сэмюэлю нравится, когда их родители вместе, актеры решили осчастливить детей. Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек проведут новогодние праздники вместе с детьми.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

"Джен действительно просто хочет, чтобы ее дети были счастливы. Она продолжит следить за тем, чтобы они с Беном проводили время вместе, как семья. У них также есть рождественские планы с детьми. Детям нравится, когда они проводят время вместе", – уверяет инсайдер.

Отметим, Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек прожили в браке 10 лет и вместе воспитывают троих детей. Бывшим влюбленным удалось уберечь приятельские отношения. Бен Аффлек после разрыва с актрисой уже успел пожить в браке с Дженнифер Лопес, но летом этого года пара развелась. Оказалось, что Гарнер обиделась на Лопес и отказалась с ней общаться. Уже известно, почему между бывшими женами Аффлека пробежала черная кошка.

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