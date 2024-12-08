Ізраїль завдав численних ударів по авіабазах на півдні Сирії. Попередньо, цілями були склади боєприпасів і зброї.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляють про удари в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону. Також атакована авіабаза Меззе, поблизу столиці Дамаска.

Нагадаємо, після краху режиму президента Сирії Башара Асада, з'явилися повідомлення про те, що ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією зі сторони Голанських висот.

Читайте також: