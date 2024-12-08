У РНБО назвали причину фіаско Росії у Сирії

Після останніх подій вплив РФ в Африці буде не такою вагомою.

Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході, включно з логістичними базами. Основна причина фіаско РФ у Сирії - знищення Путіним Пригожина та групи "Вагнер" як такої.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Як зазначає Коваленко, саме Пригожин роками вибудовував систему впливу Росії на Близькому Сході та в Африці. Сирія була ключем до Африки завдяки базам РФ і виходу флоту в Середземне море.

"Путін злякався і вбив Пригожина, після чого вся система посипалась", - пише він.

Тепер роль Росії в Африці також буде слабшати. Зараз Москва намагається звинувачувати Іран в тому, що той злив сирію.

"Я вчора писав, що так звана "вісь зла" як картковий будиночок захиталися і не є повноцінним альянсом, а лише клубом за інтересами", - стверджують у РНБО.

Багато хто каже, продовжує Коваленко, що Росія тепер сконцентрує сили для війни в Україні. Вони й так перегрівають економіку для війни у 2025 році, але протягнути в довгу без непопулярної мобілізації вони вже не зможуть.

"І Сирія ніяк не впливає на здатність РФ у нашій війні", - завершив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, у Сирії 8 грудня відбувся переламний момент. Так, повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада. Військова опозиція вже заявила, що у Сирії прийшов кінець темним годинником і почалася нова, світла епоха.

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