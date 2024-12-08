В СНБО назвали причину фиаско России в Сирии

После последних событий влияние РФ в Африке будет не столь весомым.

Россия потеряла ключевую зону влияния на Ближнем Востоке, включая логистические базы. Основная причина фиаско РФ в Сирии – уничтожение Путиным Пригожина и группы "Вагнер" как таковой.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Как отмечает Коваленко, именно Пригожин годами выстраивал систему влияния России на Ближнем Востоке и Африке. Сирия являлась ключом к Африке благодаря базам РФ и выходу флота в Средиземное море.

"Путин испугался и убил Пригожина, после чего вся система посыпалась", – пишет он.

Теперь роль России в Африке тоже будет ослабевать. Сейчас Москва пытается обвинять Иран в том, что тот слил сирию.

"Я вчера писал, что так называемая "ось зла" как карточный домик зашаталась и не является полноценным альянсом, а лишь клубом по интересам", — утверждают в СНБО.

Многие говорят, продолжает Коваленко, что Россия теперь сконцентрирует силы для войны в Украине. Они и так перегревают экономику для войны в 2025 году, но протащить в долгую без непопулярной мобилизации они уже не смогут.

"И Сирия никак не влияет на способность РФ в нашей войне", – заключил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада. Военная оппозиция уже заявила, что в Сирии пришел конец темным часам и началась новая, светлая эпоха.

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