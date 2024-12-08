Нино Катамадзе честно призналась, собирается ли переехать жить в Украину

Грузинская певица Нино Катамадзе честно призналась, действительно ли планирует переехать жить в Украину.

Раньше ходили такие слухи. Однако сама исполнительница в интервью "Суспильному" уверяет, что не знает, как дальше будет складывается ее жизнь. Пока что певица переезд не планирует. Нино Катамадзе убеждена, что сейчас нужна в Грузии. Артистка остается в родной стране вместе с народом и показывает свою четкую позицию.

"Не знаю... Потому что торгуют, конечно, некоторыми интервью, что я переезжаю в Украину. Но это такая интерпретация журналистов. Моей стране сейчас нужно, чтобы мы были там и делали важные дела нашим присутствием, нашей позицией. Чтобы наша Украина не была одна, чтобы мы могли стоять крепко на ногах. Чтобы мы вместе, наконец, открыли двери в Европу. Чтобы людей и стран, которые защищают нас, было много. Чтобы наш общий враг не испортил будущее наших детей", — поделилась артистка.

Нино Катамадзе/Фото Юрия Вереса

Сейчас Нино Катамадзе поддерживает украинцев и приезжает с концертами в Украину. Артистка говорит, что ее муж не против этого. Более того, певица убеждена, что просто должна во время войны приезжать в Украину, чтобы лично поддерживать украинцев. Исполнительница говорит, что лишь постов в соцсетях недостаточно.

"Он даже не против, если я перееду жить здесь. Потому что, когда твое сердце горит, оно видно, что твоя любовь – это истинное и честное. Если ты хочешь порадовать хоть одного человека твоим присутствием, твоими объятиями, твоим пением, то это нужно делать. Невозможно просто сидеть дома и строчить в социальных сетях", — отметила. артистка.

Напомним, ранее Нино Катамадзе рассказывала о своем участии в митингах в Грузии. Также артистка поделилась, как из-за позиции грузинские власти внесли ее в "черный список".

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