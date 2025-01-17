Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Трампом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhua.

Подробиці розмови між Сі і Трампом наразі не повідомляються.

Нагадаємо, раніше новобраний американський лідер запросив китайського колегу на свою інавгурацію, але той відмовився.

До слова, на початку січня Трамп заявив, що вже спілкувався з Сі через представників і вірить у те, що сторони знайдуть спільну мову.

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