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Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Трампом

Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Трампом

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / Фото: Associated Press

Подробиці розмови наразі не повідомляються. 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhua.

Подробиці розмови між Сі і Трампом наразі не повідомляються. 

Нагадаємо, раніше новобраний американський лідер запросив китайського колегу на свою інавгурацію, але той відмовився.

До слова, на початку січня Трамп заявив, що вже спілкувався з Сі через представників і вірить у те, що сторони знайдуть спільну мову.

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