Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Трампом

Подробиці розмови наразі не повідомляються.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhua.
Подробиці розмови між Сі і Трампом наразі не повідомляються.
Нагадаємо, раніше новобраний американський лідер запросив китайського колегу на свою інавгурацію, але той відмовився.
До слова, на початку січня Трамп заявив, що вже спілкувався з Сі через представників і вірить у те, що сторони знайдуть спільну мову.
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