Росіяни розстріляли двох бійців ТРО: як їм відплатили спецпризначенці (відео)

На допиті полонені росіяни зізналися, що стратили українських військових за наказом командира.

Один із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснив знищення частини ворожої групи, яка нещодавно розстріляла двох бійців ТРО на одному з напрямків. Інших російських військових українські спецпризначенці змусили здатися в полон.

Про це повідомили у пресслужбі ССО, опублікувавши відповідне відео.

Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40-ї арктичної бригади. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох військових Сил Тероборони і розстріляли їх за наказом командира.

Коли бійці ТРО почули наказ про страту, то кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними “Ярий”, “Лебідь”, “Бум” та “Білий”. Трьох останніх оператори ССО знищили під час операції, а “Ярого” разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення.

Усі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця.

Підрозділ Сил спецоперацій знищив та полонив росіян, які розстріляли бійців Тероборони

У Силах спецоперацій ЗСУ нагадали, що страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції та є воєнним злочином.

“Заслужене покарання буде для кожного, хто чинить воєнні злочини проти України. Працюємо далі”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Торецькому напрямку бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" на Торецькому напрямку взяли у полон незвичного окупанта – представника нацменшин РФ з народу ескімосів.

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