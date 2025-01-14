У Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна з Трампом

Дмитро Пєсков заявив про відсутність політичного діалогу між Росією та США.

У Кремлі не мають нових деталей щодо організації зустрічі президента Росії Володимира Путіна та обраного президентом США Дональда Трампа.

Про це речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав на брифінгу 14 січня.

За словами Пєскова, нової інформації про потенційну зустріч Путіна та Трампа немає.

У відповідь на запитання журналістів речник Путіна сказав, що політичного діалогу між Росією та США як не було, так і немає, є лише технічні контакти.

Нагадаємо, Трамп заявив, що планує зустрітися Путіним "дуже швидко" після своєї інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

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