Навіщо в пачках із чипсами стільки повітря: про це майже ніхто не знає

Виробники продукту дали відповідь на це запитання. Річ у тім, що повітря в пакованні з чіпсами відіграє ключову роль у збереженні їхньої якості та свіжості. Вони говорять, що це не звичайне повітря, як ми звикли думати, а азот, який використовується для запобігання окисленню чипсів. Таким чином подовжується термін придатності продукту. Азот допомагає зберегти хрусткість чипсів, також захищає продукт від пошкодження під час транспортування.

Однак художник і фуд-фотограф із Нової Зеландії Генрі Харгрівз провів експеримент і довів, що паковання з великою кількістю азоту зовсім не захищає чипси від пошкодження. Харгрівз наголосив, що вакуумна упаковка має бути більш ефективною.

Орім того, надмірне заповнення пачки з чипсами повітрям збільшує вуглецевий слід, тому що об'ємні пакування потребують більше місця під час транспортування. Тому виникає питання про екологічність і раціональність такого підходу.

Фуд-фотограф рекомендує переглянути стандарти пакування чипсів, можливо, використовувати більш компактні пачки. Це дало б змогу знизити кількість відходів та покращити сприйняття продукту покупцями.

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