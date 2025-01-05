Топ-13 способів оптимізувати простір у шафі

Якщо вам здається, що ваша шафа надто маленька, не засмучуйтесь: з правильним підходом і деякими хитрощами навіть найменший простір може стати функціональним і естетичним.

Видання Real Simple поділилося простими способами збільшити простір у шафі, які допоможуть звільнити більше місця у гардеробі без капітального ремонту чи купівлі нового.

Викидайте одяг, який не підходить

Перше правило — позбутися речей, які ви не носите. Одяг, який вийшов з моди, не підходить за розміром або залишався без уваги понад рік, варто викинути чи передати на благодійність. Щоб ефективно зберігати сезонний одяг, використовуйте спеціальні контейнери, вони захищають одяг від пилу та бруду.

Приберіть безлад

Порядок у шафі починається з усунення безладу. Зніміть пластикові покриття з одягу, принесеного з хімчистки, адже вони лише затримують хімікати та займають місце. Використовуйте тонкі вішалки — вони займають менше простору та дозволяють зручно розміщувати більше речей.

Купіть набір вішалок із неслизького матеріалу. Їхній ультратонкий дизайн зберігає простір, а спеціальне покриття утримує одяг на місці.

Використовуйте простір на підлозі

Згрупуйте короткі та довгі речі окремо, щоб звільнити підлогу. На вільному місці можна розташувати комод або полицю для взуття. Наприклад, бамбукова 3-ярусна полиця для взуття здатна вмістити до 12 пар взуття та підійде для будь-якого типу шафи.

Настінні гачки

Використовуйте настінні гачки для сумок, ременів і шарфів. Обирайте ті, які не потребують свердління, їх легко зняти, не пошкоджуючи стіни. Це ідеальний спосіб упорядкувати аксесуари.

Використовуйте верхню полицю

Верхня полиця — прихований потенціал. Використовуйте її для зберігання сезонного одягу у декоративних кошиках чи коробках. Це звільнить місце на рівні очей для речей, які ви використовуєте щодня.

Роздільники для полиць

Роздільники для полиць допоможуть організувати речі так, щоб вони не падали одне на одного. Це корисно для светрів, футболок чи сумок. Вони зберігаються на своїх місцях і додають вашій шафі акуратного вигляду.

Органайзери для ящиків

Органайзери для ящиків — це чудовий спосіб зберігати дрібні предмети, такі як шкарпетки, спідню білизну чи аксесуари. Вони дозволяють максимально використовувати простір і легко знаходити потрібні речі.

Повісьте речі у два рівні

Подвійні штанги для одягу дозволяють створити більше місця для речей, що висять. Ви можете розмістити короткі речі, такі як сорочки та спідниці, вгорі, а довші предмети залишити внизу.

Освіжіть вигляд шафи

Свіжий шар фарби чи шпалери, які можна зняти, створять відчуття простору. Оберіть світлі кольори, щоб зробити шафу яскравішою.

Використовуйте кути

Кути часто залишаються невикористаними. Додайте кутові полиці чи підвісні штанги, щоб ефективно заповнити цей простір.

Використовуйте двері

Встановіть гачки чи органайзери на внутрішній стороні дверей шафи. Це чудове місце для сумок, шарфів або ременів.

Сезонне оновлення

Регулярно змінюйте речі у шафі залежно від сезону. Це дозволить зберігати лише те, що вам дійсно потрібно та зменшити безлад.

Натяжні штанги

Натяжні штанги не потребують свердління і можуть бути встановлені на різній висоті. Вони ідеально підходять для легкого одягу, прикрас або аксесуарів. Це чудове рішення, яке легко адаптувати до ваших потреб.

Застосовуйте ці прості поради та ваша шафа стане просторішою, функціональнішою та приємнішою у використанні.

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