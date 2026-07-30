Не нудьга і не драма: що насправді означає мила поведінка собаки, яку ми часто ігноруємо

Кінолог розкрив справжню причину, чому собаки важко зітхають / © Unsplash

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Багато власників вважають глибоке зітхання своїх собак кумедною ознакою нудьги, проте насправді ця поведінка є важливим сигналом про емоційний стан тварини.

Про це пише The Mirror.

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Розвінчання популярного міфу

Кінолог Вілл Атертон звернув увагу на те, що люди часто знімають кумедні відео зі своїми улюбленцями, які голосно і протяжно зітхають. Власники зазвичай приписують їм драматизм або втому і абсолютно не розуміють справжньої причини таких дій.

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«Люди сміються з цього, знімають на відео, називають свого собаку драматичним і публікують це в інтернеті», — розповідає фахівець.

Експерт наголошує, що, як клінічний біхевіорист, він ставиться до таких проявів дуже серйозно. Насправді через ці специфічні звуки тварина повідомляє своєму господарю про внутрішню емоційну напругу, яку більшість людей просто ігнорує.

Механізм скидання напруги

З наукової точки зору таке гучне сопіння та зітхання визнаються фахівцями як типова поведінка заміщення. Це особливі фізичні методи, які собаки інстинктивно використовують для того, щоб вивільнити накопичений емоційний тиск.

«Це спосіб організму регулювати нервову систему», — пояснив Вілл Атертон.

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Коли варто бити на сполох

Експерт навів як приклад свою собаку породи лабрадор на прізвисько Саллі, яка регулярно видає тривалі зітхання після виконання розумово складних завдань. Коли їй доводиться стримувати свої інстинкти і довго сидіти нерухомо, вона використовує цей звук для заспокоєння.

Фахівець застерігає власників від ігнорування такої поведінки, особливо якщо вона повторюється регулярно протягом усього дня. Постійні зітхання свідчать про те, що поточний розпорядок дня абсолютно не задовольняє потреби тварини і змушує її жити в постійному стресі.

«Це не настрій і не спроба бути кумедним, це чіткий сигнал, і ваше завдання як люблячого лідера — правильно його прочитати», — стверджує кінолог.

Щоб зменшити це емоційне навантаження, фахівець радить забезпечити улюбленця більшою кількістю фізичної активності та цікавими розумовими завданнями. Завдяки правильному розумінню цих тонких сигналів кожен господар зможе налагодити набагато глибший зв’язок зі своїм чотирилапим другом.

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Нагадаємо, для мільйонів власників собак щоденний вигул улюбленців — це звичний ритуал, який вимагає виходу на вулицю за будь-якої погоди. Але кількість і тривалість прогулянок із собакою залежить від його породи, віку та способу життя.

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