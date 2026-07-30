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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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794
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У РФ заговорили про "завершення" війни: Медведєв видав несподівану заяву

Медведєв заявив окупантам про «важливу точку» завершення війни.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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«Ми в точці завершення»: у Кремлі зненацька заговорили про фінал війни

«Ми в точці завершення»: у Кремлі зненацька заговорили про фінал війни / © Associated Press

Заступник голови Ради безпеки РФ і колишній «президент» Дмитро Медведєв заявив, що Росія нібито перебуває у «дуже важливій точці завершення» війни проти України.

Заяву Медведєва передають російські пропагандистські ЗМІ.

«Ми дійсно зараз перебуваємо в дуже важливій точці завершення (так званої — Ред.) "спеціальної військової операції", і впевнений, що ви зробите свій внесок у нашу перемогу», — сказав Медведєв, звертаючись до окупантів, які вирішили піти на фронт вбивати українців, щоб заробити грошей.

«Потрібна перемога, але не за будь-яку ціну», — додав він, чим неабияк здивував Мережу, адже зазвичай заяви Медведєва чи не найкровожерливіші у Кремлі.

Нагадаємо, днями Медведєв заперечив підготовку мобілізації в Росії. Водночас, він «проговорився», що темпи набору контрактників і добровольців до окупаційної армії РФ менші, ніж за аналогічний період минулого року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
794
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