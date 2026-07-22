Будапешт поставив підніжку Україні: переговори про вступ до ЄС знову відклали

Угорщина заблокувала рішення щодо євроінтеграції України та Молдови

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Під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), що відбулось у Брюсселі у середу, 22 липня, Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України й Молдови. Через таку категоричну позицію Будапешта європейські дипломати не змогли ухвалити необхідне рішення щодо подальшого просування країн на шляху вступу до Євросоюзу.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на власні джерела в ЄС.

Черговий провал у Брюсселі

Друга спроба європейських партнерів переконати Угорщину підтримати євроінтеграційний рух Києва та Кишинева завершилася абсолютним провалом.

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Урядовці Петера Мадяра знову продемонстрували небажання йти на поступки, заблокувавши офіційне схвалення результатів перевірки законодавства країн-кандидатів.

«Сьогодні COELA вдруге не змогла затвердити результати скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови через небажання Угорщини. Питання відкладене до вересня», — заявив один зі співрозмовників видання.

Третя спроба після канікул

Засідання робочої групи COELA, що відбулося 22 липня, стало останнім перед традиційною літньою перервою в роботі Ради ЄС з питань розширення.

Через відсутність консенсусу та неможливість негайно продовжити обговорення, розв’язання цієї дипломатичної проблеми довелося перенести на початок осені.

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Офіційно третя спроба затвердити результати скринінгу кластерів для обох держав запланована вже на 1 вересня.

Одразу після цього кроку Євросоюз має надіслати Києву та Кишиневу офіційні листи з проханням надати свої перемовні позиції за вказаними блоками.

Попередній демарш Будапешта

Варто нагадати, що 17 липня Угорщина вже заблокувала початок процесу відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для нашої держави. Тоді Будапешт погодився дати зелене світло лише для Молдови щодо третього кластера, виступивши категорично проти аналогічного рішення стосовно України.

Проте низка держав-членів Євросоюзу різко виступила проти ідеї розділяти переговорні процеси двох країн, через що запропонований угорцями варіант не отримав необхідної підтримки і питання відклали на наступне засідання.

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Раніше стало відомо, що Угорщина домоглася виключення пункту про прискорений вступ України до ЄС зі спільної декларації саміту Євросоюзу. Петер Мадяр стверджує, що домігся цього кроку в останній момент, посилаючись на «процес, заснований на заслугах».

Також ми писали, що Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка заблокувала важливий процедурний крок для подальшого просування заявок України й Молдови на членство у блоці. Київ сподівався на швидкий прогрес, маючи намір розпочати роботу за всіма шістьма групами переговорних питань уже до середини липня. Однак тепер цей оптимістичний графік опинився під серйозною загрозою.

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