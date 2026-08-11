Рецепт домашньої аджики без варіння і стерилізації

Аджика без варки

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Приготування ароматної сирої аджики за цим перевіреним роками рецептом не потребує термічної обробки, а сама страва виходить настільки смачною, що з’їдається миттєво. Рецепт розрахований на 4 баночки об’ємом по півлітра кожна.

Інгредієнти

Червоний солодкий перець — 2 кг

Очищений часник — 1 склянка об’ємом 250 мілілітрів або 200 грамів

Червоний гострий перець — 5 штук

Сіль без гірки — 2 столові ложки

Цукор без гірки — 8 столових ложок

Покроковий процес приготування

Передусім необхідно ретельно підготувати овочі для майбутньої заготовки. Ярко-червоний болгарський перець ретельно очистити від плодоніжок, насіння та білих внутрішніх перегородок, оскільки для цього рецепта підходить виключно солодкий перець насиченого червоного кольору.

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У гострого перцю акуратно видалити лише плодоніжку, залишаючи насіння всередині для досягнення потрібної гостроти залежно від власних вподобань.

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Очистити часник, відмірявши необхідну кількість склянкою або зваживши приблизно 200 грамів.

Підготовлений болгарський перець, гострий перець разом із насінням та очищений часник перекрутити через м’ясорубку, використовуючи дрібну решітку.

Додати до перекрученої овочевої маси сіль, цукор та оцет, після чого все ретельно перемішати до однорідного стану.

Залишити суміш при кімнатній температурі приблизно на 2 години, щоб кристали солі та цукру повністю розчинилися.

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Після закінчення цього часу готова густа, ароматна та багата на вітаміни аджика розливається по чистих сухих баночках, заповнюючи їх до самого верху.

Готову заготовку слід зберігати виключно в холодильнику, де вона чудово зберігається протягом мінімум пів року завдяки консервуючим властивостям перцю та часнику.

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