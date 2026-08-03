Чи загрожує ЗСУ російський аналог Starlink "Рассвет": експерт дав неочікувану відповідь

Супутник РФ "Рассвет" / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

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Росії знадобиться від 700 до 900 супутників для повноцінного покриття території України власною системою «Рассвет», яка розробляється як аналог Starlink.

Про це в етері телеканалу «Київ24» повідомив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

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Про політичне рішення США та міфи про роль Федорова

За словами експерта, відмова Ілона Маска розширювати роботу Starlink у Росії є спробою зберегти політичний баланс. Водночас заяви про те, що російські термінали відключили завдяки колишньому міністру оборони, не відповідають дійсності.

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«Повідомлення про відмову зустрічі з українським президентом, спростовує інформацію колишнього міністра оборони Федорова, що це власне заслуга самого Федорова, що Ілон Маск відключив Старлінк для росіян. Відповідно, це було політичне рішення на рівні президента Сполучених Штатів. А Федоров просто вирішив попіаритися на цій темі», — зазначив Снєгирьов.

Аналітик додав, що дії Ілона Маска можна зрозуміти, оскільки він насамперед є бізнесменом і прагне зберігати баланс сил. Зокрема, відключивши термінали Starlink для росіян, Маск водночас обмежує їх використання українською стороною для цілевказання безпосередньо над територією РФ.

Чи вплине супутник «Рассвет» на ситуацію на фронті?

Експерт звернув увагу на суперечливі заяви росіян про те, що українські дрони б’ють на понад 2000 кілометрів нібито завдяки Starlink. За його словами, якщо ворог на цьому наполягає, то подібні твердження є лише «білим шумом» і політичною грою, щоб показати непричетність США до ударів по РФ.

Водночас аналітик зазначив, що плани Росії створити власне супутникове угруповання вкрай обмежені в часі.

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«Варто говорити про те, що пуск наступної партії супутників, там кількість від 12 до 16, за даними самої Російської Федерації, планується лише на березень 2027-го року. Для того, щоби покрити всю територію України, за різними оцінками, потрібно від 700 до від 900 супутників. Тому це, ну, скажімо, не близька історична перспектива», — зазначив експерт.

Він додав, що російський аналог Starlink поки що не здатний суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія створює супутникове угруповання «Рассвет», яке може створити нову загрозу для України — протидія дронам противника може перейти у площину космічної війни та ударів по космодромах РФ.

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