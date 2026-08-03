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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
3 хв

Зірка X Factor розчавила інфлюенсерку біля нічного клубу і не визнає провину: деталі справи

Слідство стверджує, що п’яна жінка переїхала потерпілу після масової сварки. Наразі обвинувачена залишається під вартою до наступного слухання.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Габріель Каррінгтон

Габріель Каррінгтон / © instagram.com/rielleuk

Колишня фіналістка шоу X Factor Габріель Каррінгтон не визнала себе винною у смертельному наїзді на інфлюенсерку Клаудію Закшевську біля нічного клубу в Лондоні. Трагедія сталася після нічного конфлікту, внаслідок якого також постраждав охоронець закладу.

Про це пише Lad Bible.

29-річну Каррінгтон звинувачують у тому, що близько 4:30 ранку 19 квітня вона на автомобілі збила Закшевську біля нічного клубу Inca на Аргайл-стріт у лондонському районі Сохо. За даними слідства, на відео, яке поширилося в Мережі, видно, як жінка сідає до чорного автомобіля. Після цього машина різко рушає вперед і збиває інфлюенсерку, яка опиняється під колесами.

Каррінгтон спочатку обвинувачували у замаху на вбивство. Однак після смерті Закшевської 25 квітня від отриманих травм обвинувачення було змінено на вбивство.

Заяви ексфіналістки X Factor у суді

Ексфіналістка X Factor 3 серпня взяла участь у засіданні суду Олд-Бейлі через відеозв’язок із жіночої в’язниці Бронзефілд. Під час слухання вона не мала адвоката і представляла себе самостійно.

«Оскільки мене ніхто не представляє, я готова сьогодні заявити свою позицію, навіть попри те, що залишаюся без юридичного представництва», — пояснила свою позицію обвинувачена.

Каррінгтон відкинула звинувачення у вбивстві, а також не визнала провину за другим пунктом обвинувачення — умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень охоронцю Анушу Чіче.

Водночас суд поки не вимагав від неї висловити позицію щодо третього обвинувачення, яке стосується керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння з перевищенням допустимого рівня.

Відповідаючи на запитання про юридичне представництво, Каррінгтон сказала: «Це моє життя. Це найважче рішення, яке мені доводиться ухвалювати».

Суддя Вайтгаус повідомив, що розгляд справи по суті в суді Олд-Бейлі розпочнеться 5 січня. До цього часу обвинувачена залишатиметься під вартою. Також було ухвалено рішення доправити жінку до суду для наступного слухання, призначеного на кінець цього місяця.

Деталі смертельного наїзду на інфлюенсерку в Лондоні

За версією обвинувачення, того ранку Каррінгтон приїхала на Аргайл-стріт автомобілем, після чого вийшла з машини та вступила у конфлікт із чоловіком.

Згодом суперечка переросла у масову сварку, до якої долучилися інші люди, через що втрутитися довелося працівникам охорони.

Слідство стверджує, що після цього Каррінгтон повернулася за кермо, різко рушила з місця, виїхала на тротуар і збила Закшевську.

Клаудія Закшевська / © Instagram/klaudiaglam

Клаудія Закшевська / © Instagram/klaudiaglam

За матеріалами справи, автомобіль також наїхав на охоронця Ануша Чіче, який перебував на тротуарі. Коли машина почала рухатися назад, Закшевську було видно під автомобілем — вона лежала на землі без руху.

Близько 5:00 на місце події прибули медики та поліцейські. За їхніми словами, біля клубу зібрався натовп людей, які голосно кричали; багато хто саме залишав нічний клуб Inca.

Закшевська згодом померла в лікарні. Чіче, якому понад 50 років, дістав травми, що, як стверджує прокуратура, кардинально змінили його життя.

Слідчі також повідомили, що після затримання аналіз показав 61 мікрограм алкоголю на 100 мл у видихуваному Каррінгтон повітрі, що перевищує встановлену законом норму.

Обвинувачена, відома в Instagram під ніком RIELLEUK, має понад 365 тис. підписників. 2013 року вона дійшла до фіналу прямих ефірів шоу X Factor як учасниця гурту Miss Dynamix.

У суді Каррінгтон охарактеризували як інфлюенсерку в соціальних мережах, яка регулярно відвідує Об’єднані Арабські Емірати.

Закшевська, якій було понад 30 років, також мала популярність у TikTok та Instagram, де вела сторінки під іменем Klaudiaglam.

До слова, слідство у США звинувачує 18-річного співака Девіда Ентоні Берка (D4vd) у жорстокому вбивстві 14-річної Селести Рівас Ернандес, чиї розчленовані рештки знайшли у його Tesla. За версією прокуратури, артист познайомився з жертвою, коли їй було 11 років, а у квітні 2025 року зарізав її, бо дівчина погрожувала викрити їхні стосунки та зруйнувати кар’єру виконавця.

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