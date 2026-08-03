Гриб "зомбі-мураха" виявили в несподіваному місці: що з’ясували вчені

Грибок Ophiocordyceps / © iflscience.com

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Паразитичний гриб Ophiocordyceps, відомий здатністю керувати поведінкою заражених мурах, може частину життєвого циклу проводити всередині моху. Раніше вважалося, що в Амазонії він пов’язаний винятково з комахами.

Нове відкриття зробили науковці, які працювали в лісовому заповіднику Адольфо Дуке поблизу бразильського Манауса, передає IFL Science.

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Як гриб перетворює мурах на «зомбі»

Після зараження Ophiocordyceps поступово підпорядковує собі поведінку мурахи. Комаха залишає колонію, підіймається на рослину та кусає певну частину листка або іншої рослинності.

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Грибок Ophiocordyceps. / © iflscience.com

Після загибелі мурахи з її тіла виростає плодове тіло гриба. Воно поширює спори, які можуть заражати інших комах.

Тривалий час вважалося, що саме такий вигляд має основний життєвий цикл паразита. Однак аналіз ДНК мохів у тропічному лісі показав, що гриб здатен існувати і в іншій формі.

Гриб виявили всередині моху

Дослідники знайшли Ophiocordyceps у тканинах моху, де він перебував як ендофіт — організм, що живе всередині рослини, не спричиняючи помітного захворювання.

Спочатку науковці припустили, що гриб міг потрапити до моху через заражених мурах, які кусають рослинність. Однак його ДНК виявили також у зразках, зібраних далеко від місць скупчення інфікованих комах.

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«Ми виявили Ophiocordyceps разом з іншими ентомопатогенними родами в усіх зразках моху, зібраних далеко від мурашиних скупчень. Тобто гриб був присутній у мохах, яких ніколи не кусали заражені мурахи», — розповів автор дослідження Талес Алвес-Жуніор із Національного інституту досліджень Амазонії.

За словами науковців, це свідчить про те, що гриб може мати значно складніший життєвий цикл, ніж вважалося раніше.

Комахи можуть бути лише частиною історії

Співавтор дослідження Жоау Паулу Мачаду де Араужо зазначив, що науковці дедалі частіше виявляють ентомопатогенні гриби, пов’язані не лише з комахами, а й із рослинами.

У регіонах із прохолоднішим кліматом уже фіксували випадки, коли паразитичні гриби могли безпечно існувати всередині рослин і водночас заражати комах. Однак для Амазонії таку ендофітну фазу виявили вперше.

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Відкриття також може змінити уявлення про те, як саме гриб змушує мурах кусати певні рослини.

Чи впливає мох на поведінку мурах

Ще 2018 року Мачаду де Араужо та його колеги описали кілька нових видів паразитичних грибів із цього району. Один із них — Ophiocordyceps monacidis — утворює плодове тіло, схоже на спорофіт моху Octoblepharum.

Саме в такому моху часто знаходять заражених мурах. У ньому ж дослідники тепер виявили Ophiocordyceps в ендофітній формі.

Науковці припускають, що рослини, всередині яких живе гриб, можуть якимось чином приваблювати заражених комах або впливати на місце їхнього смертельного укусу.

«Маніпулювання поведінкою може охоплювати не лише гриб і комаху-господаря, а й інші чинники, пов’язані з рослиною, яку кусає заражена комаха, та її мікобіомом», — пояснив Мачаду де Араужо.

Водночас ця гіпотеза ще потребує підтвердження. Якщо її вдасться довести, відкриття може допомогти краще зрозуміти механізми дії ентомопатогенних грибів та їхнє можливе використання для біологічного контролю сільськогосподарських шкідників.

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