Росіяни пішли у наступ на ще одне місто України: військові відверто розповіли про ситуацію (відео)

Війна в Україні / © ТСН

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Російські окупанти посилюють тиск на Добропілля. Від початку серпня у секторі вже були і механізовані атаки, і відбуваються постійні спроби піхотних груп противника вклинитися якнайглибше поміж оборонних позицій українців.

Одночасно, не інакше як паралельна битва, цілодобово відбувається у небі. Там теж противника чимало. Він поки має ресурс для продовження агресії. Але ті можливості ворога, запевняють воїни 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, також мають свою межу.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

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Добропілля під загрозою: як живуть цивільні під постійними обстрілами

Туди, у напрямку Добропілля на Донеччині, просто заїхати нині — ціла історія через високу активність ворожих FPV-дронів.

«FPV-дронів зараз дуже багато! Там, де сиділи хлопці, активність FPV-дронів була божевільна! Туди заїхати було ну дуже важко!» — розповідає боєць на псевдо «Маркіз».

Попри небезпеку, в розтрощених селах навколо Добропілля та й у самому місті, кажуть нацгвардійці, досі залишається чимало цивільних мешканців.

«Є тут і молодь, і магазини працюють! Дрони літають, а люди продовжують тут жити. У Добропіллі ми були — бачили людей, трохи є, в основному старшого віку. Але Добропілля розбите вкрай, на жаль», — каже водій броньовика Олексій.

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Безперервно літають дрони, працює артилерія, та регулярно прилітають російські авіаційні бомби. Щоліта й щоосені вони перетворюють наближені до лінії зіткнення міста й села північно-західної Донеччини на суцільну руїну.

«3–4 КАБи за раз»: авіаційний терор окупантів

Російські КАБи — зброя не надто точна, але окупанти скидають їх масовано, зазвичай увечері, вночі та вдосвіта.

«КАБів багато? Моментами — так! Один раз нарахували за дві години 12 чи 11 пусків. Це в середньому 3–4 КАБи за раз! Я бачив уже декілька разів, що вони б’ють в одну точку — три КАБи! Радіус цих трьох КАБів — 20, ну, хай 50 метрів! У оцих 50 метрах усі три лягають!» — розповідає пілот перехоплювачів 20-ї БрОП НГУ «Любарт» на псевдо «Позитив».

Перехоплювати російські авіабомби наразі практично неможливо — ефективного алгоритму просто не існує. Натомість зробити небо вільнішим від ворожих безпілотних загроз воїни «Любарта» цілком спроможні.

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Цілодобове полювання на ворожі БПЛА та «Шахеди»

У режимі 24/7 екіпажі зенітних дронів «Любарта» вираховують, переслідують та намагаються знищити у небі кожен російський розвідувальний або ударний безпілотник.

«Бувало 20–30 „Молній“ за зміну — за день або за ніч. Зараз — 5–10, інколи одну-дві. Дуже сильно в них поменшало дронів. Зараз „Молнії“ в них удень трошки більше літають, а вночі — дуже мало. Наразі найчастіший ворог тут — це FPV-шки», — пояснює пілот перехоплювачів на псевдо «Сорока».

Результат цієї битви проти ворожих дронів у небі багато в чому визначає щоденний розвиток подій на землі.

«Якщо вони знайшли багато точок — пілотів, артилерію тощо — вони це все відпрацьовують, щоб пілоти не змогли прикрити своїх. Вони збивають їм антени, FPV-шки, щоб не змогли відпрацювати по їхній піхоті. Артилерію так само! Вони це знищують потроху і починають наступ», — зазначає «Позитив».

Вже у серпні рашисти намагалися прорвати українську лінію оборони у північно-східній частині Добропільського сектора за допомогою танків та бронемашин, проте зазнали відсічі.

Окрема тема — ворожі «Шахеди». З окупованої частини Донеччини російські важкі ударні дрони намагаються пройти на північ, до тилової України, просто над головами бійців.

«Дуже сильно їх збивали тут! Дуже прям сильно! Якщо 70–80 „Шахедів“ вилітало — долітало 10, може! Тобто їх дуже сильно тут розбивали», — додає «Сорока».

Півтори тисячі знищених цілей одного екіпажу

Бійці «Любарта» почали перехоплювати ворожі дрони у січні цього року. Відтоді кількість знищених московитських бортів лише одним цим екіпажем перетнула позначку у 1500 цілей.

Та ворог, зазначають воїни, поки не збирається відступати.

«На цьому відтинку Добропілля — головна ціль для ворога. Вони спочатку під нуль стерли всі села, які йдуть до нього, а зараз стирають Добропілля», — підсумовує «Позитив».

Не мають наміру поступатися противнику в небі над північно-західною частиною Донеччини й воїни «Любарта». Протистояння на Добропільському напрямку триває.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЛО В ЗАПОРІЖЖІ! 7 ЗАГИБЛИХ! У ТЦК викрили тисячі незаконних рішень | ТСН 20:00 11 серпня

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