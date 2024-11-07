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Гетманцев предлагает обязать всех украинцев покупать военные облигации

Гетманцев предлагает обязать всех украинцев покупать военные облигации

Украинцев могут обязать покупать военные облигации

Обязательное приобретение облигаций может стать дополнительным источником финансирования для сектора безопасности и обороны.

Несмотря на то, что в Украине уже существует военный сбор, народный депутат Данило Гетманцев, возглавляющий парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, предлагает дополнительно ввести обязательную покупку ОВГЗ для всех украинцев.

Обсудить такую идею он предложил в своем сообщении в Telegram-канале.

По словам депутата, обязательная покупка облигаций может стать дополнительным источником финансирования для сектора безопасности и обороны на фоне продолжающейся войны.

Он отметил, что приобретение военных в настоящее время является привлекательной инвестицией сбережений для населения, ведь средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ, выпущенных в октябре, равнялась 15,6%.

"Это превышает прогнозную девальвацию и инфляцию. Для населения инвестиционная привлекательность еще больше с учетом отсутствия налогообложения инвестиционного дохода НДФЛ и военным сбором (в отличие от депозитов)”, — пояснил Гетманцев.

Однако, по его мнению, только рыночных стимулов для мобилизации внутренних сбережений на нужды сил безопасности и обороны может быть недостаточно.

При этом Гетманцев привел пример Израиля, который в 1970-х годах ввел обязательный военный заем, где 7% дохода граждан направлялись на приобретение военных облигаций.

"Может ли подобная обязательная накопительная схема быть введена в Украине (исключительно на военное время и исключительно на финансирование сил безопасности и обороны) – вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии. Да, у нас уже есть военный сбор (кстати подобный военный сбор, war levy, был и в Израиле). Впрочем, конечно – это различные инструменты финансирования военных усилий, общего у которых это разве что обязательное участие в уплате налога или приобретении облигаций”, — отметил нардеп.

По мнению Гетманцева, Министерство финансов и НБУ могут разработать индивидуальные планы для такого обязательного участия, а инициатива должна касаться только военного времени.

Напомним, через несколько месяцев Украине могут значительно возрасти тарифы на коммунальные услуги. В частности, на отопление и водоснабжение.

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