Гетманцев предлагает обязать всех украинцев покупать военные облигации

Обязательное приобретение облигаций может стать дополнительным источником финансирования для сектора безопасности и обороны.

Несмотря на то, что в Украине уже существует военный сбор, народный депутат Данило Гетманцев, возглавляющий парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, предлагает дополнительно ввести обязательную покупку ОВГЗ для всех украинцев.

Обсудить такую идею он предложил в своем сообщении в Telegram-канале.

По словам депутата, обязательная покупка облигаций может стать дополнительным источником финансирования для сектора безопасности и обороны на фоне продолжающейся войны.

Он отметил, что приобретение военных в настоящее время является привлекательной инвестицией сбережений для населения, ведь средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ, выпущенных в октябре, равнялась 15,6%.

"Это превышает прогнозную девальвацию и инфляцию. Для населения инвестиционная привлекательность еще больше с учетом отсутствия налогообложения инвестиционного дохода НДФЛ и военным сбором (в отличие от депозитов)”, — пояснил Гетманцев.

Однако, по его мнению, только рыночных стимулов для мобилизации внутренних сбережений на нужды сил безопасности и обороны может быть недостаточно.

При этом Гетманцев привел пример Израиля, который в 1970-х годах ввел обязательный военный заем, где 7% дохода граждан направлялись на приобретение военных облигаций.

"Может ли подобная обязательная накопительная схема быть введена в Украине (исключительно на военное время и исключительно на финансирование сил безопасности и обороны) – вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии. Да, у нас уже есть военный сбор (кстати подобный военный сбор, war levy, был и в Израиле). Впрочем, конечно – это различные инструменты финансирования военных усилий, общего у которых это разве что обязательное участие в уплате налога или приобретении облигаций”, — отметил нардеп.

По мнению Гетманцева, Министерство финансов и НБУ могут разработать индивидуальные планы для такого обязательного участия, а инициатива должна касаться только военного времени.

Напомним, через несколько месяцев Украине могут значительно возрасти тарифы на коммунальные услуги. В частности, на отопление и водоснабжение.

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